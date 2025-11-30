“오히려 소식가로 태어났으면 했다”…쯔양이 토로한 ‘대식가’의 고충은

MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면

유튜브 채널 ‘쯔양밖정원’ 영상 캡처

1200만명이 넘는 구독자를 보유한 먹방 유튜버 쯔양이 대식가로서의 고충을 토로했다.쯔양은 지난 29일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 일상을 공개했다.이날 쯔양은 매니저와 함께 김장에 도전했다.이 과정에서 쯔양은 수육 6kg, 굴 2kg, 통조림 햄 1.8kg, 군고구마 4개를 먹어 모두를 놀라게 했다.스튜디오에서 VCR로 이를 보던 전현무는 “어떤 아이돌이 ‘다시 태어나면 쯔양으로 살고 싶다’고 한 것 아냐”고 운을 뗐다.그러자 쯔양은 “그런데 사실 불편할 거다. 하루 24시간 중에서 18시간을 먹어야 한다. 일반적으로 배가 고프면 음식이 떠오르고 보면 먹고 싶지 않냐”며 “나는 항상 그런 상태”라고 답했다.쯔양은 오랜 식사 시간으로 인해 고충이 있다며 “다른 취미 생활을 갖고 싶어도 먹는 시간 때문에 취미를 가질 수가 없다. 만화 보기 등 먹으면서 할 수 있는 취미밖에 못 한다”고 토로했다.이어 “춤이나 노래 같이 자신의 분야에 시간을 투자하는 모습이 멋있어 보인다”며 “오히려 소식좌(음식을 적게 먹는 사람을 뜻하는 신조어)가 되고 싶다는 생각을 많이 했다. 먹는 것보다 다른 곳에서 행복감을 느낄 수 있을 테니까”라고 했다.쯔양은 이날 방송에서 비친 하루 동안만 약 4만 6000kcal를 섭취한 것으로 드러났다. 성인 여성의 하루 권장 kcal가 2000kcal 내외인 점을 고려하면, 약 23일 치의 칼로리를 하루 만에 섭취한 것이다.평소 쯔양은 여러 방송에 출연해 자신의 몸무게가 44~46kg 사이에서 유지된다고 밝혀온 바 있다.앞서 쯔양은 건강검진을 통해 위의 크기가 남들보다 크다는 사실을 공개하기도 했다. 쯔양의 검사를 맡은 전문의는 “쯔양은 비슷한 체구의 여성들에 비해 위가 좀 크다. 체질량 지수는 17.5로 저체중에 속하는 체형인데 위의 크기는 웬만한 성인 남성보다 크다”라며 “위 용적이 일반인보다 30~40% 정도 더 큰 것처럼 보인다. 아마 남들보다 흡수력, 소화력, 배설하는 능력이 탁월할 것”이라고 설명했다.최종범 인턴기자