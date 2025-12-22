logo
‘25㎏ 감량+5번째 코수술’ 풍자, 몰라보게 예뻐진 근황

입력 2025 12 22 15:37 수정 2025 12 22 15:37
풍자 인스타그램
풍자 인스타그램


방송인 풍자가 다이어트 후 근황을 공개했다.

21일 풍자는 자신의 소셜미디어(SNS)에 사진을 공개했다.

공개된 사진에서 풍자는 검정색 레이스 원피스를 입고 카메라를 응시하고 있다.

정제된 메이크업과 차분한 표정, 레이스 의상이 어우러진다.

또 다른 사진에서는 출연 중인 예능프로그램 디즈니+ ‘배불리힐스’에 출연한 모습을 볼 수 있다.

풍자는 화려한 꽃무늬 두건을 쓴 채 음식을 먹다 손으로 입을 가린 모습을 보였다.

풍자는 유튜브를 기반으로 활동하며 방송 영역을 넓혀 온 방송인으로, 웹예능 ‘또간집’ 등에서 입담으로 주목받았다.

MBC TV 예능 ‘전지적 참견 시점’ 등에도 출연했으며, ‘2023 MBC 방송연예대상’에서 여자 신인상을 수상했다.

풍자는 최근 25㎏을 감량하고 다섯 번째 코 성형을 했다고 알려 화제를 모았다.

풍자 인스타그램
풍자 인스타그램


온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
