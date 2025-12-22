logo
‘떡볶이 재벌’과 손잡았던 권민아, 한 달 만에 초고속 결별 “대체 왜?”

입력 2025 12 22 16:03 수정 2025 12 22 16:03
사진=권민아 인스타그램 캡처
사진=권민아 인스타그램 캡처


그룹 ‘AOA’ 출신 권민아가 소속사와 전속계약을 해지했다. 계약한 지 한 달도 안 돼서다.

권민아가 모덴베리코리아와 상호 합의를 거쳐 계약을 해지한 사실이 22일 확인됐다. 양 측은 지난달 말 전속계약 소식을 알렸었다.

이에 따라 내달 발매 예정이었던 권민아, 모덴베리코리아 소속 연습생 하민기의 음원 동반 발매가 취소됐다. 하민기는 국내 유명 떡볶이 프랜차이즈 신전 떡볶이 창업주의 손자로 알려진 연습생으로 화제가 된 바 있다.

권민아가 예정대로 이 곡을 발매했으면, 약 7년 만의 신곡이었다.

권민아는 그럼에도 내년 1월 첫 단독 팬미팅은 예정대로 연다.

권민아는 2012년 데뷔했다. 이 팀은 ‘심쿵해’, ‘빙글뱅글’, ‘사뿐사뿐’ ‘짧은 치마’ 등의 히트곡을 내며 한 때 인기 걸그룹 반열에 올랐다.

하지만 2109년 팀에서 탈퇴한 권민아가 2020년 이 팀에서 괴롭힘을 당했다고 주장하며 내분에 휩싸였고 이 팀은 해체했다. 권민아는 한 때 연기에 도전했고, 피부과 상담실장으로 일하기도 했다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
