logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘윤석열 공개 지지’ 김흥국 근황 공개 “상황 거의 바닥”

입력 2025 12 22 15:03 수정 2025 12 22 15:03
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스


가수 김흥국이 정치 논란 이후 근황과 심경을 직접 털어놨다.

김흥국은 22일 자신의 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’에 ‘김흥국, 솔직한 심경을 털어놓다’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 김흥국은 “요즘 방송이고 행사고 전혀 없다”며 “좋은 모습으로 여러분께 사랑받고 싶다”고 토로했다.

이어 “저에 대한 안 좋은 시선 안다”며 “(안 좋은 시선이) 9 대 1 (비율)까지 이렇게 된 상황은 거의 이제 바닥이라고 봐야 된다”고 말했다.

또 “요즘 저에 대한 시선이 차갑다”며 “목을 매달 정도의 정치꾼은 아니다”고 강조했다.

그러면서 “지금은 정치 안 하는 게 아니라 아주 끝을 냈다”며 “정치에 대해서 관심도 없다”고 덧붙였다.

김흥국은 “단지 대한민국의 잘 되고 잘 살아야 한다, 이것만큼은 변함이 없다”고 밝혔다.

이어 “제가 (국회의원) 배지를 단 사람도 아니고 그저 성향이 맞아서 서로 도와달라고 해서 지지하고 가다 보니 정치색이 너무 강해졌다”고 설명했다.

다만 그는 “저는 가수고, 방송인이고, 예능인”이라며 “다시 본업으로 돌아가는 게 맞다고 생각한다”고 말했다.

또 “내년에 2026년 선거가 있는데 저한테 연락할 생각을 하지 말라”고 선을 그었다.

이어 “제가 잘 돼야 하고 저도 먹고 살아야 한다”며 “지금 만나는 사람이 달라졌다. 내 주위 사람들은 순수하고 가족을 위해 살고 자기 일에 열심히 사는 사람들과 만나고 있다”고 강조했다.

김흥국은 “아들, 딸 보기가 부끄러울 정도의 아버지가 됐다”며 “새로운 모습의 김흥국으로 거듭 태어나고 싶다”고 말했다.

앞서 김흥국은 12·3 비상계엄 선포 후 윤석열 전 대통령을 공개적으로 지지해 왔다.

다만 지난해 10월 “정치색 논란에서 벗어나 본업으로 복귀하겠다”고 밝힌 바 있다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김흥국이 정치 참여에 대한 현재 입장은?
TodayBest

  1. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    thumbnail - “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

  2. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    thumbnail - 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  3. 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

    thumbnail - 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

  4. 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

    thumbnail - 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

  5. “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

    thumbnail - “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

  6. “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

    thumbnail - “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved