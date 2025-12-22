logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

입력 2025 12 22 10:06 수정 2025 12 22 10:06
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처


야구선수 최준석이 지인에게 거액의 사기를 당한 사실을 털어놨다.

21일 방송된 KBS 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 최준석은 과거 건물 투자 과정에서 겪은 아픈 경험을 공개했다.

이날 최준석은 “정말 친한 사람에게 건물 투자해서 사기를 맞았다”며 “금액대가 20억이 넘어간다”고 말했다.

이에 박명수는 “20억이면 너무 큰 돈이다. 평생 모든 건데”라며 안타까움을 드러냈다.

양준혁이 “어떤 사이였느냐”고 묻자, 최준석은 “진짜 15년도 넘게 가족처럼 지냈다”고 답했다.

양준혁은 “가까운 사람들이 사기 친다니까”라며 “근데 무슨 사기를 당했단 말이냐”고 물었다.

사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처


이에 최준석은 “건물까지 확인했다”며 “그때부터 믿고”라고 말끝을 흐렸다.

이를 들은 양준혁은 “네가 안 찍고 도장을 줬구나”라고 했고, 최준석은 “믿고 그냥 줬다”고 밝혔다.

이어 최준석은 “왜냐하면 이 사람이 나한테 설마 (사기 칠까) 하는 그런 생각이 있었다”고 털어놨고, 양준혁은 “이제 50억 다시 벌면 된다”고 위로했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    thumbnail - “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

  2. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    thumbnail - 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  3. “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

    thumbnail - “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

  4. 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

    thumbnail - 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

  5. 정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

    thumbnail - 정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

  6. 유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

    thumbnail - 유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved