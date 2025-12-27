logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

송혜교 “곱창에 소맥이 럭키푸드… 배부르면 소주로 살짝 바꿔”

입력 2025 12 27 16:59 수정 2025 12 27 16:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 송혜교. 유튜브 바자 코리아 캡처
배우 송혜교. 유튜브 바자 코리아 캡처


배우 송혜교가 기분 전환을 위한 ‘럭키푸드’로 곱창과 소맥(소주+맥주)을 꼽았다.

송혜교는 26일 유튜브 채널 ‘바자 코리아’에 공개된 인터뷰 영상에서 “힘든 촬영 끝나고는 스태프들과 함께 곱창을 먹으러 간다. 곱창에 소맥 한 잔을 마신다”고 밝혔다.

이어 “소맥을 마시다가 배부르면 소주로 살짝 바꿔 마신다”며 “냉삼(냉동 삼겹살)도 좋아한다”고 덧붙였다.

송혜교는 촬영이 끝난 뒤 스태프들과 보내는 시간이 많다며 “좋아하는 음식이 비슷해서 촬영 끝나면 같이 (식당으로) 간다”고 설명했다.

겨울 소울푸드로는 도루묵 조림을 꼽았다. 그는 “어릴 때부터 어머니께서 겨울이 되면 도루묵 조림을 해주셔서 이 계절이 되면 첫 번째로 생각난다”고 했다.

송혜교는 현재 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’(가제)를 촬영 중이다.

‘천천히 강렬하게’는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 성공을 꿈꾸는 인물들의 파란만장한 성장기를 담는 작품이다.

이 작품에는 송혜교를 비롯해 공유·김설현·차승원·이하늬 등이 출연한다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
송혜교가 기분 전환용 ‘럭키푸드’로 언급한 음식은?
TodayBest

  1. ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

    thumbnail - ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

  2. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  3. 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

    thumbnail - 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

  4. “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

    thumbnail - “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

  5. “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

    thumbnail - “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

  6. 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”

    thumbnail - 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved