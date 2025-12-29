logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

신화 이민우, 6살 딸 안은 모습에 ‘아빠 포스’ 물씬

입력 2025 12 29 13:03 수정 2025 12 29 13:03
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=이민우 인스타그램 캡처
사진=이민우 인스타그램 캡처


그룹 신화의 이민우가 큰딸과의 특별한 순간을 공개했다.

이민우는 28일 소셜미디어에 “우리 첫 만남, 벌써 1년 전”이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 이민우가 어린 딸을 품에 안고 다정한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

이민우는 캐주얼한 모자와 패딩 점퍼 차림으로 딸을 꼭 안은 채 애틋한 눈빛을 보내고 있다.

무릎 위에 앉은 딸은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 휴대전화를 바라보며 편안한 모습이다.

앞서 이민우는 7월 말 결혼을 발표했다.

아내 이아미씨는 재일교포 3세 필라테스 강사로 6세 딸을 둔 싱글맘이다.

둘은 지난 7일 둘째 딸 ‘양양이’(태명)를 품에 안았다. 두 사람은 내년 봄 결혼식을 올릴 예정이다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이민우의 아내 이아미씨의 직업은?
TodayBest

  1. ‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

    thumbnail - ‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

  2. ‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

    thumbnail - ‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

  3. “이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

    thumbnail - “이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

  4. “20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

    thumbnail - “20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

  5. “초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

    thumbnail - “초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

  6. “탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

    thumbnail - “탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved