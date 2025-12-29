logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘성형 공개’ 최준희 “방송 무보정 보고 기절”…출연 화면 어땠길래

입력 2025 12 29 11:18 수정 2025 12 29 13:04
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=KBS ‘개그콘서트’ 캡처
사진=KBS ‘개그콘서트’ 캡처


배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 방송에 나온 자기 얼굴을 보고 충격 받았다.

그는 지난 28일 소셜미디어에 “외모정병을 저기까지 들고 나감 제 지인들은 모두 알지만 전 제 얼굴을 보면 급격히 슬퍼지는 사람이라…방송 무보정 보고 기절할 것만 같네요 내년에는 제 자신을 좀 더 사랑해보도록 하겠습니다”란 글과 함께 영상을 올렸다.

영상 속 최준희는 지난 28일 방송한 KBS 2TV 예능 ‘개그콘서트’ 속 코미디언 김영희가 진행하는 코너 ‘말자쇼’에 방청객으로 출연했다.

그는 “제가 모델 일을 하고 있는데 같이 활동하는 친구들을 보며 정말 아름답고 예쁜 거 하나로 모든 세상 사람들이 이 친구한테 친절하게 대하는구나라고 생각하며 하루종일 성형 앱만 본다”고 말했다.

사진=KBS ‘개그콘서트’ 캡처
사진=KBS ‘개그콘서트’ 캡처


최준희는 “살을 빼고 해도 만족이 안 된다”고 덧붙였다.

이에 김영희는 “다른 잘난 사람들과 비교하지 말라”며 “그 사람들도 직접 만나면 고개 숙이고 다녀야 될 수도 있다”고 했다.

한편 최준희는 과거 루푸스 투병으로 키 170㎝에 체중이 96㎏까지 증가했으나 지난 6월엔 41.9㎏라고 밝혔다.

그는 앞서 안면 윤곽·쌍꺼풀 수술 등 직접 받은 성형 및 시술을 여러 차례 공개한 바 있다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
최준희가 KBS ‘개그콘서트’에 어떤 역할로 출연했나?
TodayBest

  1. ‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

    thumbnail - ‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

  2. ‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

    thumbnail - ‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

  3. “이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

    thumbnail - “이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

  4. “20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

    thumbnail - “20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

  5. “초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

    thumbnail - “초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

  6. “탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

    thumbnail - “탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved