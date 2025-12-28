logo
‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

입력 2025 12 28 17:07 수정 2025 12 28 17:07
유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처
유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처


가수 딘딘이 또 한 번 소신 발언으로 화제의 중심에 섰다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘워크맨’에는 ‘300만원 원룸 vs 70억 한강뷰 아파트’라는 제목의 영상이 올라왔다.

해당 영상에서 딘딘과 가수 겸 배우 이준은 일일 부동산 중개 보조원으로 변신했다.

유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처
유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처


영상에서 “집을 구해본 적 있냐”는 질문에 딘딘은 “첫 집을 구할 때 한강뷰에서 살고 싶었다”고 운을 뗐다.

이어 딘딘은 “한강뷰의 거주 환경이 생각보다 좋지 않다”며 “여름에는 강물이 튀고 겨울에는 강바람이 불어서 너무 춥다”고 솔직한 의견을 밝혔다.

이에 이준은 “그런데 왜 연예인들은 다 한강뷰에서 사는 거냐”며 “(방송에서) 집을 공개하면 다 한강뷰더라”고 의아해했다.

유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처
유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처


유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처
유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처


이를 듣던 딘딘은 “MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 촬영용”이라고 답해 웃음을 자아냈다.

앞서 딘딘은 ‘워크맨’에서 일일 카페 아르바이트 체험에 나섰을 당시에도 연예인의 경제관념을 지적해 주목받은 바 있다.

해당 영상에서 이준은 “카페 지점장은 월수입 1000만원 정도는 받지 않냐”고 말했다.

이에 딘딘은 “연예인들이 이게 문제다. 화폐 가치에 대한 개념이 없다”며 거침없는 발언으로 이목을 집중시켰다.

딘딘은 2013년 ‘쇼미더머니2’를 통해 데뷔한 이후 가수와 예능인을 넘나들며 다방면으로 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
