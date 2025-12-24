음료 한 잔에 젊어진다?…노화 되돌린다는 ‘이것’ 놀라운 비밀

케피어 관련 이미지. 위키피다아

케피어 관련 이미지. 위키피디아

장 건강에 좋은 것으로 알려진 발효 음료 ‘케피어’(Kefir)가 면역력 강화는 물론 노화 과정을 늦추거나 되돌릴 수 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.최근 미 뉴욕포스트에 따르면 일본 신슈대학교 연구팀은 케피어에서 추출한 특정 유산균이 노화에 따른 신체 기능 저하를 억제한다는 연구 결과를 발표했다.유럽과 아시아 사이 코카서스 산악 지대에서 유래한 케피어는 요구르트와 비슷하지만 제형이 더 묽고 유익균 종류가 훨씬 다양하다. 기원인 튀르키예어 ‘케이프’(Keyif)가 ‘먹고 난 뒤 느껴지는 기분 좋은 상태’를 의미할 만큼 건강 증진 효과가 탁월한 것으로 알려져 왔다.연구팀은 노화한 쥐를 대상으로 8주간 케피어 유래 유산균을 투여한 뒤 면역 체계 변화를 분석했다. 그 결과 해당 유산균을 섭취한 쥐는 간과 흉선 등 주요 장기에서 노화로 인한 변성 현상이 현저히 적게 나타났다.특히 노화의 핵심 동력으로 꼽히는 만성 염증 수치가 낮아졌으며, 세포 분열을 방해해 조직 노화를 일으키는 단백질 수치도 감소한 것으로 확인됐다.연구를 이끈 사사하라 히로카 박사는 “이번 연구는 케피어 유산균이 고령자의 면역 기능을 유지하고 노화 관련 질환을 치료하는 데 유용할 수 있음을 시사한다”며 “향후 기능성 식품이나 건강기능식품의 핵심 원료로 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.케피어에 포함된 프로바이오틱스는 소화 개선과 체중 관리뿐만 아니라 콜레스테롤 수치를 낮춰 심장 건강을 돕고, 살모넬라나 대장균 같은 유해균의 증식을 억제하는 효과도 있다.최근 케피어 섭취가 장내·구강 미생물 환경 개선에 도움이 된다는 연구 결과가 발표돼 눈길을 끌기도 했다. 케피어 섭취는 성인과 아동 모두에서 충치의 주요 원인균으로 알려진 뮤탄스 연쇄상구균의 타액 내 농도를 감소시키는 효과를 보였다.다만 전문가들은 케피어를 처음 섭취할 경우 가스나 복부 팽만감이 생길 수 있으므로 양을 천천히 늘려야 한다고 조언한다. 또한 살아있는 박테리아와 효모가 포함된 만큼, 면역억제제를 복용 중인 환자는 섭취 전 반드시 의사와 상담해야 한다.하승연 기자