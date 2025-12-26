“흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

고혈압약 부작용으로 유방이 커진 76세 남성. 뉴잉글랜드의학저널

고혈압 치료를 위해 복용한 약 때문에 76세 남성의 가슴이 여성처럼 커지는 일이 벌어졌다. 미국에서 연간 1200만건 이상 처방되는 고혈압 약의 부작용으로, 남성 호르몬 생성을 억제해 발생한 것으로 밝혀졌다.25일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 76세 남성이 심부전 치료제를 복용한 후 유방이 부풀어 오르는 증상을 겪었다.이 남성은 지난 8개월간 유방 조직이 붓고 아픈 증상을 경험했다. 진단 결과 원인은 수년간 복용해온 스피로노락톤이었다.스피로노락톤은 남성 고혈압 치료에 쓰이는 주요 약물이다. 미국에서 가장 많이 처방되는 약 중 하나로, 연간 처방 건수가 1200만 건을 넘는다.미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 고혈압 등 심혈관 질환과 남성 호르몬 관련 질환 치료에 사용되지만 부작용도 있다.흔한 부작용은 탈수, 어지러움, 두통, 피로감 등이다.유방 통증이나 유방 조직이 커지는 증상은 남성 복용자들이 미처 예상하지 못하는 부작용이다. 복용 남성의 10%에서 가슴이 커지는 현상이 보고됐다.스피로노락톤이 테스토스테론 등 남성 호르몬 생성을 억제하기 때문이다. 여성에게는 머리카락을 자라게 하지만, 남성에게는 가슴을 키우는 결과를 가져온다.김성은 기자