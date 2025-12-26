logo
“흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025 12 26 20:48 수정 2025 12 26 22:18
정제 알약. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf
정제 알약. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf


고혈압 치료를 위해 복용한 약 때문에 76세 남성의 가슴이 여성처럼 커지는 일이 벌어졌다. 미국에서 연간 1200만건 이상 처방되는 고혈압 약의 부작용으로, 남성 호르몬 생성을 억제해 발생한 것으로 밝혀졌다.

25일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 76세 남성이 심부전 치료제를 복용한 후 유방이 부풀어 오르는 증상을 겪었다.

이 남성은 지난 8개월간 유방 조직이 붓고 아픈 증상을 경험했다. 진단 결과 원인은 수년간 복용해온 스피로노락톤이었다.

고혈압약 부작용으로 유방이 커진 76세 남성. 뉴잉글랜드의학저널
고혈압약 부작용으로 유방이 커진 76세 남성. 뉴잉글랜드의학저널


스피로노락톤은 남성 고혈압 치료에 쓰이는 주요 약물이다. 미국에서 가장 많이 처방되는 약 중 하나로, 연간 처방 건수가 1200만 건을 넘는다.

미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 고혈압 등 심혈관 질환과 남성 호르몬 관련 질환 치료에 사용되지만 부작용도 있다.

흔한 부작용은 탈수, 어지러움, 두통, 피로감 등이다.

유방 통증이나 유방 조직이 커지는 증상은 남성 복용자들이 미처 예상하지 못하는 부작용이다. 복용 남성의 10%에서 가슴이 커지는 현상이 보고됐다.

스피로노락톤이 테스토스테론 등 남성 호르몬 생성을 억제하기 때문이다. 여성에게는 머리카락을 자라게 하지만, 남성에게는 가슴을 키우는 결과를 가져온다.

김성은 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
