쯔양 “학교 적응 잘 못해”…어두웠던 학창시절 고백

사진=쯔양 유튜브 캡처

사진=유튜브 ‘프로듀썰 윤일상’ 캡처

먹방 유튜버 쯔양이 어두웠던 학창시절에 대해 고백했다.쯔양은 27일 유튜브 채널 ‘프로듀썰 윤일상’에 출연했다. 쯔양은 이날 “학생 때 친구가 거의 없었다”고 운을 뗐다.그는 “중학교 때는 남자아이들에게 말을 걸어본 적도 없었고, 고등학교에 올라가서도 남자애들과 대화를 잘 못했다”고 했다.고등학교 시절에 대해서는 “학기 끝날 때까지 같은 반 친구들 이름을 다 못 외울 정도로 학교를 사실 잘 안 나갔다. 꾀병을 부리며 빠진 날이 많았다”며 “적응을 잘 못했던 것 같다”고 털어놨다.다만 쯔양은 점심시간을 기다렸다고 털어놨다.그는 “그래도 밥 때문에 점심시간에는 학교에 나갔다”고 했다.윤일상이 “그럼 식단표는 봤겠다”라고 묻자 쯔양은 “유일하게 형광펜으로 표시해 둔 게 식단표였다. 수요일은 무조건 학교 가는 날이었다”고 답했다.뉴시스