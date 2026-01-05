‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

가수 소향이 지난달 31일 KBS ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우’에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 ‘골든’을 불렀다. 자료 : KBS

가수 소향이 새해 카운트다운 무대로 혹평을 받은 뒤 심경을 밝혔다.소향은 지난달 31일 서울 중구 명동 일대 초대형 미디어 파사드 앞에서 펼쳐진 KBS ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우’에서 영빈, 박혜원(HYNN)과 함께 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 ‘골든’을 불렀다.다만 도입부를 맡은 소향의 음정은 불안했다. 저음으로 시작해야 할 도입부를 고음으로 시작했고, 음정이 맞지 않은 채 흔들렸다.영빈, 박혜원과의 화음도 맞지 않아 시청자들 사이에서는 ‘불협화음’이라는 혹평이 나왔다. 다만 후반부로 갈수록 안정을 찾아 막판에는 소향 특유의 가창력을 선보일 수 있었다.KBS 공식 유튜브 채널에 올라온 해당 무대 영상에서는 소향의 음정 불안에 대한 혹평이 쏟아졌다. “뭔가 싶은 화음”, “투머치”, “대참사” 등의 댓글이 이어졌다.소향이 지난해 7월 자신의 유튜브 채널에 ‘골든’을 완벽하게 부르는 영상을 공개한 탓에 팬들의 아쉬움은 컸다.이에 소향은 유튜브 영상에 댓글을 달아 “그러게요. 제가 다 망쳤어요. 저도 너무 아쉽습니다”라며 속상한 심경을 드러냈다.소향은 또 자신의 유튜브 채널 영상 소개란에 ‘골든’ 커버에 대한 입장을 밝혔다. 소향은 “제가 너무 못했다”면서 “이 목소리는 하나님 꺼구나. 내 욕심대로 사용했을 때 난 무능할 수밖에 없구나”라고 털어놓았다.이어 “겸손히 주님의 도구로 쓰임받기를 다시 한 번 결심하는 계기였다”며 “기도해달라”고 전했다.온라인뉴스부