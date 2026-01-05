logo
“비현실적 골반” 강민경, 몸매 만든 운동 루틴 공개

입력 2026 01 05 17:11 수정 2026 01 05 17:11
사진=강민경 인스타그램 캡처
사진=강민경 인스타그램 캡처


여성 듀오 ‘다비치’의 강민경이 변함없는 자기관리의 정석을 보여주고 있다.

강민경은 지난 5일 자신의 인스타그램에 고강도 운동에 집중하는 모습과 함께 요즘 폭발적인 인기를 끌고 있는 디저트인 ‘두바이쫀득쿠키’ 사진을 게재했다.

그는 사진과 함께 “두쫀쿠(두바이쫀득쿠키) 먹으려면 (운동) 해야지”라는 재치 있는 문구를 덧붙이며, 맛있는 음식을 즐기기 위해 땀 흘리는 ‘유지어터’의 현실적인 고충을 공유했다.

공개된 사진 속 강민경은 헬스장에서 타이트한 운동복 차림으로 거울 셀카를 남기고 있다. 군살 하나 없는 탄탄한 몸매와 인형 같은 비주얼이 감탄을 자아낸다. 강민경은 상세한 운동 내용을 함께 적으며 자신만의 운동 루틴을 공개했다.

운동과 미식을 즐기며 철저한 관리를 하는 강민경의 모습에 누리꾼들은 “먹어도 이 몸매”, “운동하는 모습이 제일 멋지다” 등의 뜨거운 반응을 보이고 있다.

사진=강민경 인스타그램 캡처
사진=강민경 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
