“눈빛은 못 속여” 전현무, 윤남노 이상형 폭로에 스튜디오 술렁

사진=JTBC ‘혼자는 못 해’ 캡처

셰프 윤남노의 감춰온 이상형이 밝혀졌다.지난 20일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘혼자는 못 해’에서는 넷플릭스 화제작의 주역 윤남노 셰프와 원조 ‘웹툰 작가 겸 요리 능력자’ 김풍이 게스트로 출연했다. 이들은 MC 전현무를 비롯해 추성훈, 이수지, 이세희 등 멤버들과 만나 유쾌한 시간을 가졌다.이날 현장의 분위기는 윤남노의 발언으로 시작부터 달아올랐다. 윤남노는 출연진을 둘러보며 “세희 씨만 빼고 다 안다”라고 말하며 이세희를 향한 특별한 관심을 우회적으로 표현했다. 이를 들은 이수지는 “우리 들어오는데, 남노 씨가 계속 세희 씨만 보고 있더라”고 증언해 묘한 기류를 형성했다.전현무는 “남노가 예쁜 여자 되게 좋아해. 내가 그건 알아”라며 장난 섞인 폭로를 이어갔다. 윤남노는 이내 체념한 듯 “좋아해요”라고 솔직하게 고백했다.이에 전현무는 “원래 남자는 눈빛을 못 속여. 예쁜 여자를 정말 좋아해”라고 재차 강조하며 쐐기를 박았다.분위기가 무르익자 김풍은 이세희에게 “그럼 세희 씨는 남노 같은 스타일 어떠냐?”라며 단도직입적으로 물었다. 이에 윤남노는 스스로를 “돼지상”이라며 셀프 디스를 날렸고 이세희는 환하게 웃으며 “너무너무 귀여우시다”라고 답했다.이러한 상황에 당황한 나머지 말을 더듬는 윤남노를 본 김풍이 “말을 왜 이렇게 더듬냐?”라고 지적해 폭소를 유발했다.추성훈은 “그런데 예쁜 여자 안 좋아하는 남자가 어디 있어?”라는 명쾌한 한마디로 상황을 정리했다.온라인뉴스부