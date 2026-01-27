logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘김구라 아들’ 그리, 해병대 만기 전역…모범 해병 상까지

입력 2026 01 27 16:11 수정 2026 01 27 16:11
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=그리 인스타그램 캡처
사진=그리 인스타그램 캡처


방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리(본명 김동현)가 만기 전역한다. 어느덧 국방의 의무를 마치고 전역을 하루 앞두고 있다.

그리는 오는 28일 대한민국 해병대에서 만기 전역할 예정이다. 지난 2024년 7월 해병대에 자원입대했던 그는 포항 해병대 교육훈련단을 거쳐 실무 부대에서도 남다른 성실함으로 군 생활을 이어왔다.

그는 복무 기간 중 모범 해병 상장을 수여받은 것은 물론 시설 환경 관리 부문에서도 우수한 성적을 거둬 상을 받았다.

어린 시절부터 아버지 김구라와 함께 방송에 출연하며 ‘동현이’로 사랑받았던 그는 성인이 된 후 예명 ‘그리’로 래퍼로 활동했다.

2015년 브랜뉴뮤직에 둥지를 틀고 래퍼로 변신한 그는 꾸준히 음악 활동을 이어가며 아티스트로서의 역량을 증명했다. 군 입대 직전인 2024년 7월에는 헤어짐의 아쉬움을 담아 싱글 “굿바이”를 발매하기도 했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
그리가 전역하는 군 부대는 어디인가요?
TodayBest

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    thumbnail - 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

    thumbnail - 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

  3. “♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

    thumbnail - “♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

  4. 장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정

    thumbnail - 장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정

  5. “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

    thumbnail - “보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

  6. ‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”

    thumbnail - ‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved