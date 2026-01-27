‘김구라 아들’ 그리, 해병대 만기 전역…모범 해병 상까지

사진=그리 인스타그램 캡처

방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리(본명 김동현)가 만기 전역한다. 어느덧 국방의 의무를 마치고 전역을 하루 앞두고 있다.그리는 오는 28일 대한민국 해병대에서 만기 전역할 예정이다. 지난 2024년 7월 해병대에 자원입대했던 그는 포항 해병대 교육훈련단을 거쳐 실무 부대에서도 남다른 성실함으로 군 생활을 이어왔다.그는 복무 기간 중 모범 해병 상장을 수여받은 것은 물론 시설 환경 관리 부문에서도 우수한 성적을 거둬 상을 받았다.어린 시절부터 아버지 김구라와 함께 방송에 출연하며 ‘동현이’로 사랑받았던 그는 성인이 된 후 예명 ‘그리’로 래퍼로 활동했다.2015년 브랜뉴뮤직에 둥지를 틀고 래퍼로 변신한 그는 꾸준히 음악 활동을 이어가며 아티스트로서의 역량을 증명했다. 군 입대 직전인 2024년 7월에는 헤어짐의 아쉬움을 담아 싱글 “굿바이”를 발매하기도 했다.온라인뉴스부