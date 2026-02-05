logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“난 육체적 바람이 좋아” 노사연, 예능 불륜 토크서 폭탄 발언

입력 2026 02 05 10:37 수정 2026 02 05 10:37
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘이오오상회’ 캡처
사진=유튜브 ‘이오오상회’ 캡처


가수 노사연이 거침없는 입담으로 다시 한번 예능감을 뽐냈다.

평소 남편 이무송과의 유쾌한 결혼 생활을 공개해온 그는 외도라는 민감한 주제 앞에서 상상을 초월하는 답변으로 현장을 초토화했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘이오오상회’의 콘텐츠 ‘시엄마들’ 2회에서는 ‘시엄마가 5억을 주며 바람난 남편을 용서하래요’라는 주제로 열띤 토론이 벌어졌다. 유튜버 권또또가 전한 사연에 따르면 외도를 저지른 아들의 시어머니가 며느리에게 5억원을 제시하며 무마를 시도했다는 것이다. 이에 노사연은 처음엔 “요즘에도 그런 일이 있냐”며 경악했다. 그는 “바람을 피운 걸 알고 나면 못 살 것 같다. 아무리 돈이라도 안 되는 건 안 된다”며 단호한 입장을 보이는 듯했으나, 곧이어 “100억이면 생각은 해볼 수 있다”고 입장을 바꿨다.

이후 화제는 ‘육체적 바람과 정신적 바람 중 무엇이 더 괘씸한가’로 바뀌었다. 샘 해밍턴은 육체적 바람에 대해 “쉽게 말해 번호 교환 없이 원나잇처럼 감정 교류 없이 끝나는 관계”라고 설명했고, 정신적 바람에 대해서 권또또는 “연인처럼 대화하고 마음을 주고받는 관계”라고 정의했다.

노사연은 뜻밖에도 “나는 육체적인 바람이 더 좋을 것 같다”고 폭탄 발언을 했다.

이에 샘 해밍턴은 “취향을 물어본 게 아니라 둘 중 어떤 게 더 나쁜지 물어본 것”이라며 당황했다. 그제야 상황을 파악한 노사연은 민망한 듯 폭소하며 “이제 이해했다”고 말하면서도 “나는 한 번 하라고 하면 1번(육체적 바람) 할 것”이라고 돌발 선언을 해 웃음을 자아냈다.

권또또는 “기회가 주어진다는 의미가 아니다”라며 진땀을 흘리며 수습에 나섰다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
시어머니가 며느리에게 제시한 돈은 얼마인가?
TodayBest

  1. “심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

    thumbnail - “심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

  2. “대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

    thumbnail - “대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

  3. 운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

    thumbnail - 운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

  4. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    thumbnail - 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  5. 내연녀 살해하고 시신 오욕한 50대 중국인 결국… 징역 3년 더

    thumbnail - 내연녀 살해하고 시신 오욕한 50대 중국인 결국… 징역 3년 더

  6. ‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다

    thumbnail - ‘솔로지옥5’ 최미나수 정체… 알고 보니 유명인 조카였다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved