강원래 “구준엽과 난 1급 현역”…군면제 연예인 저격

사진=강원래 인스타그램 캡처

클론 출신 강원래가 과거 연예계 동료들의 병역 면제 실태를 언급했다.최근 강원래는 자신의 인스타그램에 1990년대 초반 군 복무 시절의 앳된 사진 한 장을 공유했다. 사진 속 그는 늠름한 군복 차림으로 정면을 응시하고 있다. 그는 “인터넷에 떠도는 군 가산점 찬반 토론을 보면 마음이 불편하다”라는 문장으로 글을 시작하며 군 가산점 논란에 입을 열었다.강원래는 1991년 1월 팀 동료 구준엽과 함께 현역으로 동반 입대했던 당시를 회상했다. 그는 “우리(강원래·구준엽) 인생에서 가장 유행에 민감하고 앞서가던 때에 현역(30개월)으로 입대했다”며 “우린 강남에 살고 대학생이며 건강하다는 이유로 1급 현역 판정을 받아 군 생활을 했다”고 설명했다. 그는 백업댄서로 활동하던 당시 군대를 이유로 30개월이라는 긴 시간 동안 무대를 떠나야 했던 상황을 회상했다.강원래는 이 시절 함께 활동했던 동료 선후배들의 상반된 행보를 꼬집었다. 그는 “당시 같이 유행을 따르며 춤추고 했던 선후배들 대부분은 가난, 학벌, 국적, 건강, 정신적 문제 등 여러 이유로 군 면제를 받았다”고 폭로하며 연예계의 고질적인 병역 문제를 수면 위로 끌어올렸다.이어 그는 “우리가 그들을 위해 ‘뺑이’(힘든 군 생활을 뜻하는 은어) 치며 나라를 지키는 동안, 그들은 사회에서 우리가 앞서 했던 모든 유행을 즐겼다”며 “심지어 ‘유행을 앞서가며 문화를 이끌어 가는 예술인’이라는 칭찬까지 받으며 살았다”고 덧붙였다.글의 말미에서 강원래는 “그런 그들을 위해 우리가 국방의 의무를 지켰다”며 “그 고마움을 그들은 알고 있을까?”라는 질문을 던졌다.한편 강원래는 1990년 ‘현진영과 와와’로 데뷔했으며, 1996년 구준엽과 함께 ‘클론’을 결성했다. 클론은 ‘꿍따리 샤바라’를 시작으로 ‘도시탈출’ ‘돌아와’ ‘펑키 투나잇’ ‘초련’ 등의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다.온라인뉴스부