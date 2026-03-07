logo
“10년 전엔 완전 못생겼어” 고현정, 새 여권 사진 공개하며 ‘셀프 디스’

입력 2026 03 07 09:50 수정 2026 03 07 09:50
고현정 유튜브 채널
고현정 유튜브 채널


배우 고현정이 화려한 겉모습 뒤에 숨겨진 소박한 취향을 공개했다.

지난 6일 유튜브 채널에 올라온 영상에서 고현정은 여권 사진 촬영부터 평소 즐겨 신는 신발 정보까지 가감 없이 보여줬다.

고현정 유튜브 채널
고현정 유튜브 채널


이날의 하이라이트는 단연 ‘구 여권’과의 작별이었다. 10년 동안 사용한 사진을 들여다보던 고현정은 “진짜 못생겼다. 옛날이 더 젊은데 왜 이러지?”라며 거침없는 셀프 디스를 날려 제작진을 당황케 했다. 하지만 곧이어 공개된 새 여권 사진에서는 긴 생머리에 단아한 미모를 뽐내며 ‘방부제 비주얼’임을 다시 한번 입증했다.

또한 제작진이 착용한 신발 정보를 묻자 그는 망설임 없이 신발을 벗어 브랜드 로고를 확인해 주는 ‘쿨’한 면모를 보였다. 고현정은 자신의 애장품을 잘 소개하지 않는 이유에 대해 “다들 제가 엄청난 것만 쓸 거라고 기대하시는데, 사실 안 그렇다”며 “혹시라도 실망을 드릴까 봐 걱정된다”고 고백했다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
