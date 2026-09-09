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‘하이킥’ 줄리엔강, 황정음에 “개념 없어” 돌직구

입력 2026 09 09 22:00 수정 2026 09 09 22:00
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배우 황정음 줄리엔강. 유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처
배우 황정음 줄리엔강. 유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처


배우 줄리엔강이 배우 황정음의 솔직한 성격에 관해 이야기했다.

황정음은 9일 유튜브 채널 ‘황정음’에서 과거 MBC 시트콤 ‘지붕뚫고 하이킥’ 시리즈에 함께 출연한 줄리엔강과 함께 운동한 뒤 라면을 먹으며 이야기를 나눴다.

줄리엔강이 “정음은 알바 해 본 적 없냐”고 하자 황정음은 “태어나서 한 번도 없다. 중학교 3학년 때 신천에 친구들이랑 놀러 나갔다가 캐스팅돼서 지금까지 연기하고 있는 것”이라고 답했다.

이어 “그룹 슈가에서 나오고 나서 잠깐 텀이 있었는데 그땐 이미 얼굴이 알려져서 어디 가서 일할 수 없었다”면서 “그때 또 곧바로 연기 트레이닝을 시작했다”고 밝혔다.

줄리엔강이 “연기를 왜 그렇게 열심히 했냐”고 하자 황정음은 “먹고살아야 했다. 그때부터 이건 생계였다”고 말했다.

황정음은 줄리엔강이 안정적으로 결혼 생활을 이어 나가는 모습을 부러워했다.

그러자 줄리엔강은 “그래도 정음은 성격과 마음이 좋아서 좋은 사람 잘 만나서 잘 살 수 있다”며 “내가 좋아하는 정음의 모습은 내숭 없고 진실한 모습”이라고 응원했다.

이어 “가끔 너무 진실되긴 하다. 나쁜 마음으로 그런 게 아니라 개념이 약간 없어서 몰라서 그렇다”면서 “순수한 마음이다. 진짜 착하다”고 강조했다.

배우 황정음 줄리엔강. 유튜브 채널 ‘황정음’
배우 황정음 줄리엔강. 유튜브 채널 ‘황정음’


두 사람은 ‘지붕뚫고 하이킥’ 시즌 2에 대한 바람도 드러냈다. 황정음이 “지붕뚫고 하이킥 2 했으면 좋겠다”고 하자 줄리엔강은 “우리 시즌 하나 더 하자. 사람들이 진짜 좋아할 것”이라고 호응했다.

특히 작품이 방송된 지 17년 가까운 시간이 흘렀음에도 젊은 세대가 여전히 ‘지붕뚫고 하이킥’을 찾아본다는 이야기에 두 사람은 남다른 감회를 드러냈다.

한편 황정음은 2001년 그룹 슈가로 가요계에 데뷔한 뒤 2004년 팀을 떠나 배우로 전향했다. 이후 ‘지붕뚫고 하이킥’을 비롯해 ‘비밀’, ‘킬미, 힐미’, ‘그녀는 예뻤다’ 등에서 활약하며 배우로 입지를 굳혔다.

황정음은 2016년 프로 골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀다. 2020년 한 차례 이혼 조정을 신청한 뒤 재결합했으나 2024년 다시 이혼 절차를 밟았고 이후 결혼 생활을 마무리했다.

현재는 자신의 유튜브 채널을 통해 다양한 일상과 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
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