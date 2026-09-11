제니와 스킨십 포착된 흑인 남성 누구?…알고보니 ‘특별한 관계’

제니 인스타그램

블랙핑크 제니가 한 남성의 어깨에 머리를 기댄 채 공연을 즐기는 다정한 모습이 포착돼 관심을 모았다.제니는 지난 9일 자신의 인스타그램에 “the moooon”이라는 짧은 글과 함께 일상을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 제니는 한 흑인 남성과 공연장을 찾아 나란히 앉아 무대를 감상하고 있다. 특히 남성의 어깨에 자연스럽게 머리를 기댄 편안한 모습이 눈길을 끌었다.두 사람의 친밀한 모습에 남성의 정체를 궁금해하는 시선이 이어졌지만, 그는 제니의 개인 전담 사진작가로 알려졌다. 제니의 가까이에서 활동 모습을 기록해 온 작업 파트너인 셈이다.또 다른 사진에서 제니는 그린 톤의 슬립 드레스를 입고 달빛을 배경으로 포즈를 취했다. 도로 위에서 두 팔을 활짝 펼치는 등 무대 밖 자유롭고 자연스러운 일상도 공개했다.온라인뉴스부