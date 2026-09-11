“목소리 때문에 안 된다”던 배우…CF 줄줄이, 첫 영화에 대박

사진=송지효 인스타그램 캡처

사진=송지효 유튜브 캡처

사진=송지효 유튜브 캡처

송지효. 사진=CF 속 한 장면 캡처.

배우 송지효가 과거 신인 시절 목소리와 관련된 혹평을 들었던 사실을 고백했다.지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘송지효’에서는 한 사연자가 “성격이 에겐남이라 매력 없다는 말을 듣는다. 성격을 고치고 싶다”라고 고민을 털어놓는 모습이 그려졌다.이를 듣던 송지효는 “에겐남은 나쁜 게 아니다. 단점같이 보일 수 있지만 단점 아니다”라며 따뜻한 진심을 건넸다.이어 송지효는 자신의 과거 경험을 솔직하게 털어놓으며 사연자를 격려했다. 그는 “사람은 타고난 본인의 성격이 있다고 생각한다. 타고난 걸 바꾸려고 하면 엉뚱한 게 나온다”며 “옛날에 오디션 보러 다닐 때 어떤 분이 ‘너는 목소리가 단점이다’라고 했다. 목소리 때문에 안 될 거라는 이야기를 많이 들었다”고 회상했다.당시 상처를 극복하기 위해 남다른 노력을 기울였다는 그는 “그래서 톤도 높여 보고 말투도 바꿔 봤는데 주변 사람들이 목소리가 왜 그러냐고 하더라. 제3의 엉뚱한 목소리가 나온 거다”라며 “타고나 안 되는 게 있다면 그냥 고치지 말자. 다른 사람을 기준 삼아 바뀔 필요는 없다고 생각한다”고 소신 있는 위로의 말을 전했다.목소리가 단점이라고 언급했지만 실제로 송지효는 데뷔 전부터 압구정동에서 아르바이트를 하던 중 캐스팅이 됐을 만큼 남다른 미모로 유명세를 떨쳤다.지난 2001년 잡지 표지 모델로 연예계에 첫발을 내디딘 그는 정식 배우로 데뷔하기도 전에 독보적인 외모와 매력으로 10여 편의 TV 광고를 섭렵하며 이미 대세 CF 스타로 얼굴을 알렸다.이후 지난 2003년 영화 ‘여고괴담 3: 여우계단’의 오디션에서 무려 3000대 1이라는 어마어마한 경쟁률을 뚫고 당당히 합격하며 첫 스크린 데뷔작부터 주연 자리를 꿰차는 영광을 안았다.데뷔 이후에도 영화 ‘색즉시공 2’, ‘쌍화점’, ‘신세계’, 드라마 ‘순수의 시대’, ‘주몽’ 등 다수의 흥행작에 출연했으며, 2010년에는 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’의 고정 멤버로 합류해 털털하고 유쾌한 매력을 뽐내며 국내를 넘어 글로벌적으로 뜨거운 사랑을 받고 있다.강경민 기자