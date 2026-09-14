“또 배우 부부 탄생”…‘김부장’ 원현준, 이수진과 10월 결혼

배우 원현준(46)과 이수진(37)이 결혼한다. 이수진 SNS 캡처

배우 원현준(46)과 이수진(37)이 결혼한다. SNS 캡처

배우 원현준(46)과 이수진(37)이 결혼한다.14일 원현준의 소속사 프레인TPC는 “두 사람이 10월 4일 결혼한다”고 밝혔다.원현준은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “저의 가장 소중한 연인과 평생을 함께하기로 약속했다”며 “서로의 가장 가까운 곳에서 함께하며 기쁠 때 함께 웃고, 힘들 때 서로의 편이 되어 주려 한다”고 알렸다.이수진 역시 “살면서 가장 소중한 사람을 만나 이제는 한 사람의 아내가 돼 새로운 계절을 함께 시작하려 한다”며 “설레기도 하고 조금은 떨리기도 하지만, 앞으로의 모든 순간을 함께할 사람이 있다는 것이 참 감사하고 든든하다”고 밝혔다.원현준은 2009년 KBS 2TV 드라마 ‘아이리스’로 데뷔해 ‘이태원 클라쓰’, ‘배드 앤 크레이지’, ‘파인: 촌뜨기들’, ‘귀시’ 등의 작품에서 활약했다. 올해 최고 시청률을 기록한 SBS 드라마 ‘김부장’에서 ‘땅강아지’라 불리는 강국철 역으로 출연하며 강렬한 인상을 남겼다.이수진은 2019년 OCN 드라마 ‘달리는 조사관’으로 데뷔해 ‘미스 몬테크리스토’, ‘이로운 사기’, ‘지금 거신 전화는’ 등의 드라마에 출연했다.두 사람은 지난해 디즈니+ 시리즈 ‘하이퍼나이프’에 함께 출연한 바 있다.최근 연예계에는 결혼 소식이 잇따르고 있다.앞서 지난 8일에는 배우 윤종훈이 배우 한은서와 오는 11월 결혼한다는 소식을 전했고, 배우 곽시양도 러블리즈 출신 배우 유지애와 11월 결혼을 앞두고 있다. 이에 앞서 배우 장동윤과 김승윤도 오는 10월 결혼을 발표했다.이보희 기자