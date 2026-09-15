logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

카리나 “머리부터 발끝까지…” 나이아가라서 홀딱 젖은 근황

입력 2026 09 15 06:29 수정 2026 09 15 06:29
기사 소리로 듣기
다시듣기
카리나 인스타그램
카리나 인스타그램


카리나 인스타그램
카리나 인스타그램


그룹 에스파 멤버 카리나가 북미 투어를 앞두고 나이아가라 폭포에서 휴식을 즐겼다.

카리나는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “Off day”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 카리나는 검은색 니트와 짧은 바지, 회색 후드 집업에 가죽 재킷을 매치한 편안한 차림으로 나들이에 나섰다.

카리나는 일행과 함께 나이아가라 폭포 인근에서 제트보트 투어를 체험했다. 그는 물에 젖기 전 환하게 웃는 모습과 신발까지 흠뻑 젖은 사진을 공개하며 “머리부터 발끝까지 싹 젖을 줄도 모르고 웃던 과거의 나”라고 적었다.

인근 과수원 체험 농장을 방문한 모습도 공개했다. 카리나는 네잎클로버를 찾거나 야외 나무 테이블에 누워 사진을 찍는 등 여유로운 휴일을 보냈다.

한편 카리나가 속한 에스파는 월드 투어 ‘2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLEXITY’를 진행하고 있다.

북미 투어는 15일부터 다음 달 11일까지 열린다. 에스파는 캐나다 해밀턴을 시작으로 미국 엘몬트, 워싱턴 D.C., 애틀랜타, 마이애미, 댈러스, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀을 거쳐 캐나다 밴쿠버에서 공연을 이어갈 예정이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
카리나가 휴식 중 체험한 나이아가라 폭포 활동은?
TodayBest

  1. “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

    thumbnail - “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

  2. “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

    thumbnail - “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

  3. 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

    thumbnail - 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

  4. ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

    thumbnail - ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

  5. ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

    thumbnail - ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

  6. “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

    thumbnail - “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved