logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

가수 솔비♥배우 이규한, 내년 결혼…양가 상견례 마쳤다

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 10 15 08:29 수정 2026 10 15 08:29
기사 소리로 듣기
다시듣기
가수 겸 화가 솔비와 배우 이규한이 내년 결혼한다. 지안캐슬 제공, 연합뉴스
가수 겸 화가 솔비와 배우 이규한이 내년 결혼한다. 지안캐슬 제공, 연합뉴스


가수 겸 화가 솔비(42·본명 권지안)와 배우 이규한(46)이 내년 결혼한다.

15일 뉴스1에 따르면 솔비와 이규한은 내년 결혼식을 올리고 부부가 된다.

솔비와 이규한은 최근 양가 상견례를 마치고 본격적인 결혼 준비에 돌입했다. 현재 예식장을 알아보는 등 차근히 결실을 맺기 위한 과정을 밟아가고 있는 것으로 확인됐다.

두 사람은 지난해 KBS Joy 예능 ‘오래된 만남 추구 시즌3’에 함께 출연한 바 있다. 당시 방송에서 이규한은 솔비와 가수 황보 사이에서 러브 라인을 이어갔다. 최종 선택에서 솔비는 “그 사람이 무슨 선택을 하든 제 마음에 집중할 것”이라며 이규한을 골랐지만, 이규한은 “여기서 얻은 소중한 인연을 지키기 위해 촛불을 켜지 않는 게 맞는 것 같다”며 선택을 포기했다.

KBS Joy, KBS2 ‘오래된 만남 추구’
KBS Joy, KBS2 ‘오래된 만남 추구’


한편 솔비는 2006년 그룹 ‘타이푼’ 멤버로 데뷔했으며, 2010년 타이푼 해체 후 솔로 가수로서 활발하게 가수 및 예능 활동을 병행했다. 2010년부터는 미술을 시작해 본명 권지안으로 화가 활동도 하고 있다.

이규한은 지난 1998년 MBC 주말 드라마 ‘사랑과 성공’으로 데뷔했으며 MBC ‘내 이름은 김삼순’, ‘케세라세라’, SBS ‘애인있어요’, ‘지옥에서 온 판사 등 다양한 작품에서 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

김민지 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
솔비와 이규한의 결혼 예정 시기는?
TodayBest

  1. 하정우♥차정원, 장기연애 끝에 ‘부부’ 된다…“12월 13일 결혼식”

    thumbnail - 하정우♥차정원, 장기연애 끝에 ‘부부’ 된다…“12월 13일 결혼식”

  2. “사흘간 팬티 안 갈아입었다”는 기안84…매일 빨아도 ‘대변’ 묻어있다는데

    thumbnail - “사흘간 팬티 안 갈아입었다”는 기안84…매일 빨아도 ‘대변’ 묻어있다는데

  3. 윤남노 가방서 칼 10자루 ‘와장창’…지하철 승객들 비명

    thumbnail - 윤남노 가방서 칼 10자루 ‘와장창’…지하철 승객들 비명

  4. 김구라 “여자친구 있지만 결혼은 아냐…설정한 것”

    thumbnail - 김구라 “여자친구 있지만 결혼은 아냐…설정한 것”

  5. “처음 만난 女, 만취하자 집으로”…집단 성폭행한 20대男 3명 구속 기소

    thumbnail - “처음 만난 女, 만취하자 집으로”…집단 성폭행한 20대男 3명 구속 기소

  6. “19살 아들 사망 직후 정자 채취…손주 낳겠다”는 50대 母에 수백명 몰렸다

    thumbnail - “19살 아들 사망 직후 정자 채취…손주 낳겠다”는 50대 母에 수백명 몰렸다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved