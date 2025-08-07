“카페가 ‘굿즈 맛집’됐다”…웃돈까지 얹어 ‘중고거래’되는 ‘이것’ 정체

컴포즈커피와 산리오캐릭터즈가 협업해 음료 메뉴와 굿즈를 선보였다. 컴포즈커피 제공

중고 거래 시장에서 컴포즈 산리오 폼폼푸린 보냉백 제품이 2만 5000원 안팎으로 거래되고 있다.

산리오캐릭터즈 협업 굿즈. 이디야커피 제공

일본의 유명 캐릭터 브랜드 ‘산리오캐릭터즈’가 커피 프랜차이즈 브랜드 컴포즈커피와 협업해 선보인 굿즈가 품절 대란을 빚는 등 인기를 끌고 있다.컴포즈커피는 지난달 30일 산리오캐릭터즈와 협업해 내놓은 여름 한정 메뉴와 굿즈가 출시 6일 만에 누적 판매량 10만 개를 돌파했다고 6일 밝혔다.협업 메뉴는 팥절미밀크쉐이크, 생초콜릿라떼 등 기존 인기 메뉴 3종에 폼폼쿠린, 쿠로미, 마이멜로디 등 산리오캐릭터즈를 대표하는 각 캐릭터의 개성과 콘셉트를 담았다. 메뉴 주문 시 해당 음료 캐릭터의 초코픽과 랜덤 스티커(2종 중 1종)를 증정한다. 산리오캐릭터즈 3종 컵홀더에 담겨 제공된다.협업 굿즈는 인형 키링, 파우치, 텀블러, 보냉백, 우산, 루메나 선풍기 등 총 6종으로 구성됐으며, 음료 등을 4000원 이상 주문해야 구매 가능하다. 컴포즈커피는 출시 당일 일부 매장에서 전 제품이 조기 품절됐다고 설명했다.특히 협업 굿즈는 웃돈을 얹어 거래되는 상황도 나타나고 있다.7일 국내 중고거래 플랫폼 번개장터에 따르면, 중고 거래 시장에서 협업 굿즈는 정식 출시 가격보다 높은 가격에 판매되고 있다.미개봉품 기준 ‘컴포즈 산리오 폼폼푸린 보냉백’은 2만 5000원 안팎으로 거래되고 있다. 이 제품의 정식 출시 가격은 1만 3500원이다. 출시가 약 2배에 달하는 가격으로 거래되는 셈이다.또 ‘컴포즈 산리오 쿠로미 키링’은 7000원에 출시됐으나, 1만 2000원~1만 4000원 사이에 중고가가 형성되어 있다.한편 최근 커피 프랜차이즈 브랜드 이디야커피도 산리오캐릭터즈와 협업해 포차코, 한교동, 케로케로케로피 캐릭터로 디자인된 시즌 한정 메뉴 2종과 캐릭터 굿즈 4종을 출시했다.굿즈의 경우 랜덤 피규어 마그넷, 파우치, 인형 키링, 자이언트 콜드컵을 선보였는데, 사전 공개 단계부터 SNS와 커뮤니티를 통해 주목받으면서 일부 매장에서는 출시 하루 만에 모든 품목이 품절됐다.최종범 인턴기자