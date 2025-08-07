“도시락 사면 ‘대한독립만세’ 키캡 드려요”…공개 직후 난리 난 이벤트 정체

GS리테일 편의점 브랜드 GS25에서 광복절을 앞두고 기획한 기념 도시락의 사은품이 온라인상에서 인기를 끌고 있다. 광복 80주년을 기념해 제작한 키보드 키캡 상품이다.GS25는 광복 80주년 기념 도시락을 선보인다고 지난 6일 밝혔다. 지난 2월부터 국가보훈부와 손잡고 이어온 광복 80주년 기념 캠페인의 마지막 활동이다.앞서 GS25는 3·1 운동, 임시정부 수립. 6·10 만세운동을 등 3번의 기념 캠페인을 진행했다. GS25는 특히 KB국민카드도 이번 광복절 도시락 캠페인에 힘을 보탠다고 전했다.이번 행사 도시락은 태극 문양에서 착안한 청색·적색 2종의 패키지 디자인을 적용한다. 이와 함께 윤봉길 의사의 어록 일부인 “자유의 세상은 우리가 찾는다” 문구를 전면에 담아냈다.이색 증정품도 마련됐다.GS25는 ‘대한’, ‘독립’, ‘만세’와 태극기로 각각 디자인된 키보드 키캡 4종을 총 20만개 특별 제작해 도시락에 1종씩 동봉, 소비자에게 증정하기로 했다.키캡 증정 행사 공개 직후 소셜미디어(SNS)와 각종 온라인 커뮤니티에서는 “탐난다” “삼각김밥을 샀는데 도시락을 살 걸 그랬다” “키캡만 따로 팔아도 좋겠다” 등의 반응이 나왔다.‘광복 80주년 도시락’ 수익금 일부는 독립유공자 후손들을 위한 기부금으로 활용된다. GS25는 광복회에 기부금을 전달해 최근 수해와 산불로 피해를 본 독립유공자 후손들을 도울 계획이라고 설명했다.GS리테일 관계자는 “3·1절부터 광복절까지 국가보훈부와 손잡고 광복 80주년 캠페인을 앞장서 전개할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.정회하 인턴기자