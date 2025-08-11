한국인만 사재기하는 일본 ‘이것’…중국·미국 관광객과 전혀 달라

도쿄타워. 도쿄 관광청 제공

유튜브 채널 ‘돈키호테’ 캡처

일본을 찾는 여행객들이 선호하는 기념품이 나라별로 다르다는 조사 결과가 나왔다.지난 6일 일본 광고업체 하쿠호도가 발표한 설문조사 결과에 따르면 지난 1년간 일본을 방문한 외국인 관광객이 현지에서 가장 많이 구매한 상품은 과자(49.8%)였다. 이어 화장·미용용품(46.2%), 식품(42.9%) 순이었다.국가별로 보면 한국인 관광객 사이에서는 과자(66.7%)가 압도적인 1위를 기록했다. 식품(54.3%), 화장품·미용용품(53.4%), 술(41.9%), 약(36.8%) 등도 전체 평균을 웃돌았다. 반면 의류는 10.9%에 그쳤다.중국인 관광객은 화장품·미용용품(44.6%)을 가장 많이 구매했고 굿즈(37.2%), 의류(32.6%)가 뒤를 이었다. 과자를 구매한 비율은 29.5%로 매우 낮았다.미국인의 경우 일본에서 옷을 구매한 관광객이 48.4%로 가장 많았다. 이어 식품(45.7%), 과자(43.0%) 순이었다. 약(12.0%)이나 화장품·미용용품(31.4%) 구매 비율은 비교적 낮은 편이었다.한국인 관광객은 귀국 후에도 계속 구매하고 싶은 품목으로 과자(46.5%)를 꼽았다. 이어 식품(31.4%), 술(27.1%) 순이었다.이번 여행에서 사지 않았지만, 다음 방문 시 구매하고 싶은 품목으로는 가방(17.4%)과 보석(17.4%)이 공동 1위를 차지했다.하쿠호도는 “과자, 식품 등이 품질과 가성비에서 높게 평가되고 있다”라고 분석했다.유승하 인턴기자