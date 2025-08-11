“미국 명문 하버드대도 ‘비트코인’에 투자했다”…보유 액수 보니 ‘헉’

유튜브 채널 ‘Harvard University’ 캡처

언스플래쉬

하버드대 도서관. 유튜브 채널 ‘Harvard University’ 캡처

미국의 명문대인 하버드대학교가 비트코인에 투자했다는 사실이 알려져 화제를 모았다.지난 9일(현지시간) 가상화폐 전문 매체 코인텔레그래프는 하버드대가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 보유하고 있다고 보도했다.하버드대의 기금 운용을 담당하는 하버드 매니지먼트 컴퍼니가 미 증권거래위원회에 제출한 보고서에 따르면 하버드의 비트코인 ETF 보유 규모는 1억1600만달러(약 1664억원)에 달한다.교직원 임금과 연구 지원, 장학금 지급 등에 쓰이는 하버드의 대학 기금은 지난해 기준 532억달러(약 74조원)로 미국 대학 기금 중 가장 큰 규모다.하버드가 투자한 블랙록 비트코인 ETF는 지난해 1월 미국에서 현물 비트코인 ETF가 승인된 직후 상장됐다. 블랙록에 따르면 해당 ETF는 보유액이 860억달러(약 119조4970억원)를 넘어선다.하버드가 비트코인 ETF에 투자한 금액은 하버드 투자 포트폴리오에서 5번째로 큰 비중이다.마이크로소프트, 아마존, 메타, 부킹 홀딩스 다음으로 큰 비중을 차지했으며, 특히 구글의 모기업인 알파벳에 투자한 금액보다 더 많은 액수를 비트코인에 투자해 눈길을 끌었다.암호화폐에 투자한 대학은 하버드대뿐만이 아니다.앞서 2024년 미국 애틀랜타 에모리대는 주요 대학 가운데 처음으로 비트코인 ETF에 1580만달러(약 219억원)를 투자했다고 밝힌 바 있다.미국 텍사스 오스틴대는 2억달러(약 2780억원) 규모의 기금 조성을 목표로 비트코인 전용 펀드를 운용 중이다.서울대, 고려대, 서강대 등 국내 대학들은 지난 2022년 글로벌 게임사 위메이드와 협약을 맺고 10억원 상당의 암호화폐 위믹스를 기부받기도 했다.11일 오후 2시 가상자산거래소 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 약 1억6700만원으로 국내 기준 사상 최고가를 기록했다.유승하 인턴기자