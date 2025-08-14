‘위고비’보다 25% 저렴…‘마운자로’ 국내 상륙, 다만 용량별 ‘가격 차이’ 주의해야

비만치료제 마운자로. 한국릴리 제공

마운자로 로고. 한국릴리 제공

비만치료제 ‘위고비’보다 25% 저렴한 경쟁 약물 ‘마운자로’가 국내 출시됐다. 마운자로는 위고비와 달리 용량 별로 가격 차이가 큰 것으로 전해졌다.글로벌 제약기업 한국릴리는 비만 치료제 ‘마운자로’(성분명 터제파타이드)를 국내 출시했다고 14일 밝혔다.한국릴리와 공급 계약을 체결한 유통업체는 오는 20일부터 마운자로의 유통을 시작할 예정이다. 이르면 오는 21일부터 각 의료기관에서 환자들에게 처방이 시작될 것으로 예상된다.다만 상급종합병원의 경우 각 기관의 약사위원회(DC) 심의를 통과해야 하므로 처방까지 시간이 좀 더 걸릴 수 있다.마운자로는 주 1회 투여로 GIP 수용체와 GLP-1 수용체에 선택적으로 결합해 활성화하도록 설계된 주사제다.투여 효과는 ▲인슐린 분비 촉진 ▲인슐린 민감도 개선 ▲글루카곤 농도 감소 등이다. 이는 혈당 강하, 위 배출 지연으로 이어지면서 음식 섭취 감소, 체중 감량에 도움을 준다. 앞서 72주 투여 임상시험을 진행한 결과 체중이 최대 22.5% 감소했다.마운자로는 GIP·GLP-1 이중효능제로 국내에서 비만 치료와 2형 당뇨형 치료 목적으로 허가됐다.마운자로 저용량 제품은 2.5mg과 5mg 4주분으로 가격은 각각 28만원과 37만원 전후로 책정된 것으로 알려졌다. 2.5mg 제품의 경우, 37만원을 웃도는 위고비보다 25%가량 저렴한 수준이다.다만 향후 추가 공급될 마운자로 고용량 7.5mg과 10mg은 52만원 수준으로 책정돼 위고비보다 약 15만원 더 비싼 것으로 알려졌다.위고비는 용량과 관계없이 0.25mg, 0.5mg, 1.0mg, 1.7mg, 2.4mg 등 5가지 제품을 모두 37만원 전후로 공급하고 있다. 시중에서는 40만~80만원 사이에 판매되고 있다.마운자로 저용량의 시중 가격은 최저 30만원 선에 맞춰져 위고비보다 저렴할 것으로 예상되지만, 고용량의 경우 100만원에 달하는 고가에 판매될 가능성도 있다.최종범 인턴기자