logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“에르메스보다 2배 비싸다”…‘만두 한접시 5만원’ 루이비통, 또 가격 논란

유승하 인턴기자
입력 2025 08 20 16:16 수정 2025 08 20 16:16
기사 소리로 듣기
다시듣기
루이비통 앰버서더 모델 겸 배우 정호연. 루이비통 제공
루이비통 앰버서더 모델 겸 배우 정호연. 루이비통 제공


프랑스 명품 브랜드 루이비통이 처음으로 화장품을 선보이는 가운데 고가의 가격이 화제다.

20일 루이비통은 뷰티 컬렉션 ‘라 보떼 루이비통’을 오는 29일 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.

컬렉션은 립스틱, 립밤, 아이섀도우 등 3가지 카테고리로 구성됐다. 립스틱은 루이비통의 이니셜 LV가 의미하는 로마 숫자 55에서 착안해 총 55가지 색상으로 출시된다.

‘라 보떼 루이비통’의 뷰티 크리에이티브 디렉터는 세계에서 가장 영향력 있는 메이크업 아티스트 데임 팻 맥그라스가 맡았다.

루이비통은 다음 달 1일부터 서울 강남구 도산 매장에서 3층 규모의 팝업스토어를 열고 화장품을 비롯해 뷰티 제품 전용 트렁크, 가죽 소품 등을 선보인다.

루이비통 제공
루이비통 제공


루이비통 화장품이 공개되고 가장 화제가 된 것은 가격이었다.

립스틱과 립밤의 가격은 160달러(약 22만원)로 알려졌다. 아이섀도우 팔레트는 250달러(약 35만원)이며 리필용 아이섀도우는 92달러(약 13만원)다.

에르메스 립스틱이 10만원 안팎, 샤넬 립스틱 가격이 5만~7만원대라는 점을 고려하면 루이비통 제품은 2배 이상으로 비싼 것이다.

누리꾼들은 “립스틱에 금이라도 넣었냐”, “해도 해도 너무 비싸다”, “샤넬이 싸 보이는 마법”, “가격 보자마자 기억에서 지웠다” 등의 반응을 보였다.

르 카페 루이비통에서 판매하는 비프 만두. 루이비통 제공
르 카페 루이비통에서 판매하는 비프 만두. 루이비통 제공


앞서 루이비통은 다음 달 청담동에 문을 여는 레스토랑 ‘르 카페 루이비통’ 가격으로도 논란의 중심에 섰다.

해당 매장에서 판매하는 ‘비프 만두’는 한 접시에 4만8000원이다. 겉면에 루이비통 로고를 새긴 만두 3개가 5만원에 육박한다는 사실로 화제를 모았다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

    thumbnail - ‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

  2. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    thumbnail - 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

  3. “머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

    thumbnail - “머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

  4. 아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

    thumbnail - 아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

  5. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    thumbnail - 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

  6. “한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다

    thumbnail - “한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved