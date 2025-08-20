“에르메스보다 2배 비싸다”…‘만두 한접시 5만원’ 루이비통, 또 가격 논란

루이비통 앰버서더 모델 겸 배우 정호연. 루이비통 제공

루이비통 제공

르 카페 루이비통에서 판매하는 비프 만두. 루이비통 제공

프랑스 명품 브랜드 루이비통이 처음으로 화장품을 선보이는 가운데 고가의 가격이 화제다.20일 루이비통은 뷰티 컬렉션 ‘라 보떼 루이비통’을 오는 29일 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.컬렉션은 립스틱, 립밤, 아이섀도우 등 3가지 카테고리로 구성됐다. 립스틱은 루이비통의 이니셜 LV가 의미하는 로마 숫자 55에서 착안해 총 55가지 색상으로 출시된다.‘라 보떼 루이비통’의 뷰티 크리에이티브 디렉터는 세계에서 가장 영향력 있는 메이크업 아티스트 데임 팻 맥그라스가 맡았다.루이비통은 다음 달 1일부터 서울 강남구 도산 매장에서 3층 규모의 팝업스토어를 열고 화장품을 비롯해 뷰티 제품 전용 트렁크, 가죽 소품 등을 선보인다.루이비통 화장품이 공개되고 가장 화제가 된 것은 가격이었다.립스틱과 립밤의 가격은 160달러(약 22만원)로 알려졌다. 아이섀도우 팔레트는 250달러(약 35만원)이며 리필용 아이섀도우는 92달러(약 13만원)다.에르메스 립스틱이 10만원 안팎, 샤넬 립스틱 가격이 5만~7만원대라는 점을 고려하면 루이비통 제품은 2배 이상으로 비싼 것이다.누리꾼들은 “립스틱에 금이라도 넣었냐”, “해도 해도 너무 비싸다”, “샤넬이 싸 보이는 마법”, “가격 보자마자 기억에서 지웠다” 등의 반응을 보였다.앞서 루이비통은 다음 달 청담동에 문을 여는 레스토랑 ‘르 카페 루이비통’ 가격으로도 논란의 중심에 섰다.해당 매장에서 판매하는 ‘비프 만두’는 한 접시에 4만8000원이다. 겉면에 루이비통 로고를 새긴 만두 3개가 5만원에 육박한다는 사실로 화제를 모았다.유승하 인턴기자