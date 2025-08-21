“품절 대란이라 못 샀는데”…카이스트 탈모 샴푸, 이제 ‘여기서’ 판다

이제 약국에서도 카이스트(KAIST·한국과학기술원) 연구진이 개발한 탈모 방지용 샴푸를 구매할 수 있다.지난 19일 카이스트 스타트업 폴리페놀 팩토리는 서울을 비롯한 수도권 약국 50여곳에서 기능성 헤어케어 브랜드 그래비티 판매를 시작했다고 밝혔다.폴리페놀 팩토리 관계자는 “과학적 효능을 중시하는 약사들의 신뢰와 입점 문의가 꾸준히 이어진 결과”라고 설명했다.그래비티 샴푸는 탈모 개선 효과를 입증한 연구 결과를 바탕으로 출시 전부터 큰 화제를 모았다.쿠팡·무신사·롯데홈쇼핑 등 온라인쇼핑몰과 올리브영·이마트 등 오프라인 매장을 통해 출시 15개월 만에 누적 매출 235억원을 기록했다.특히 지난 3월 올리브영 입점 첫날에는 30분 만에 전 제품이 완판되는 등 품절 대란이 벌어졌다.그래비티의 대표 제품인 ‘헤어 리프팅 샴푸’는 특허 성분 ‘리프트맥스(LiftMax) 308’을 고함량으로 담은 탈모 기능성 샴푸다.공인 임상시험에서 한 번 사용만으로 모발 굵기가 19.22% 굵어 보이고, 머리카락 부피가 87.27% 향상되는 결과를 얻었다. 2주 사용한 결과 모발 빠짐이 약 70% 감소한 것으로 나타났다.‘리프트맥스 308’의 작용 메커니즘은 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 실리며 과학적 타당성을 인정받았다.그래비티는 지난 1월 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2025’에 참가해 폴리페놀 고분자 기술을 선보여 주목받기도 했다.엄성준 그래비티 영업본부 이사는 “약국 상담을 통해 두피 고민을 가진 소비자에게 전문적 선택지를 제공할 것”이라고 말했다.그래비티는 수도권 약국 판매를 시작으로 올해 안에 전국 약국으로 공급망을 확대할 계획이다. 또 다음 달 일본 최대 유통기업 라쿠텐 입점을 통해 해외 시장 공략에도 나선다.유승하 인턴기자