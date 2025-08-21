“해외 출국 전 먹어야 할 음식”…인천공항이 선정한 공항 내 ‘맛있는 메뉴’ 5종

인천국제공항 교통센터 야경. 인천국제공항공사 제공

인천공항에서 가장 맛있는 메뉴 5개가 선정됐다.최근 인천국제공항공사는 인천공항에서 판매되고 있는 식사 메뉴 중 가장 맛있는 메뉴 5개를 선정해서 ‘2025 인천공항 맛있는 메뉴’와 함께 음식점 상호명을 발표했다.대상은 제2여객터미널 면세지역 4층에 있는 ‘자연담은한상’의 불고기 비빔밥이 차지했다.최우수상은 제2여객터미널 일반지역 지하 1층 ‘황생가칼국수’의 전통사골칼국수였다.우수상은 제2여객터미널 일반지역 4층 ‘자연’의 명인냉면과 불고기 반상, 제2여객터미널 일반지역 1층 ‘사보텐’의 사보텐 정식, 제1여객터미널 교통센터 지하 1층 ‘싱카이’의 어향가지 도자솥밥이 받았다.‘2025 인천공항 맛있는 메뉴’는 인천공항에서 판매되고 있는 522개 식사 메뉴 중 인천공항 상주직원·여객 대상 설문조사로 35개 후보 메뉴를 추린 뒤, 상주직원으로 구성된 맛 평가단과 조리 전공 관련 교수 등 외부 전문가의 현장 시식 평가를 거쳐 최종적으로 5개가 선정됐다.인천국제공항공사는 맛있는 메뉴로 선정된 식음 사업자를 대상으로 소정의 포상을 진행했으며, 공사의 공식 유튜브 채널을 통해 홍보도 진행할 예정이다.이학재 인천국제공항공사 사장은 “여행객뿐만 아니라 일반 국민들도 일부러 찾아오고 싶은 맛있는 인천공항으로 발돋움해 나가겠다”고 말했다.최종범 인턴기자