“드르렁, 컥” 수면중무호흡, ‘비만약’으로도 치료 가능…국내 허가받았다

언스플래쉬

비만치료제 마운자로. 한국릴리 제공

마운자로 로고. 한국릴리 제공

최근 국내 출시된 일라이 일리의 비만 치료제 ‘마운자로’가 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 치료제로 허가받았다.한국릴리는 마운자로(성분명 터제파타이드)가 지난 19일 식품의약품안전처로부터 성인 비만 환자의 중증도~중증 OSA 치료를 위한 저칼로리 식이요법과 운동 요법 보조제로 승인받았다고 21일 밝혔다.수면 무호흡 중 가장 흔한 유형인 OSA는 수면 중 상기도가 좁아져 공기가 기도를 통과하지 못해 호흡이 감소하거나 중단되는 질환이다. OSA는 호흡 곤란, 불면증, 피로 등으로 수면 방해, 수면 중 습관성 코골이 및 호흡 멈춤 등을 일으킨다. 지난해 기준 국내 수면 무호흡증 환자는 약 18만명에 달한다.한국릴리는 마운자로가 중등도~중증 OSA 치료를 목적으로 허가된 최초이자 유일한 치료제라고 설명했다.이번 허가는 두 건의 글로벌 3상 임상시험인 SURMOUNT-OSA 연구 결과를 근거로 이뤄졌다.연구는 BIM 30 이상의 비만 성인 중 중등도~중증 OSA 환자 469명을 대상으로 마운자로와 위약(환자에게 심리적 효과를 얻도록 하려고 주는 가짜 약)의 효과를 비교하는 형태로 진행됐다.연구 결과, 마운자로 투여군은 위약 대비 무호흡-저호흡지수(AHI)를 유의하게 줄였다. AHI 50% 이상 감소율은 OSA 수술 성공의 기준이 되는데, 마운자로 투여군에서 최대 72.4%에 달했다. 위약군의 23.3%에 비해 월등히 높은 수치다.마운자로 투여군은 평균 17.7~19.6%의 체중 감소를 기록해 체중 감소 효과도 뚜렷하게 나타났다.이상반응으로 위장 관련 이상 반응이 보고됐지만, 대부분 경증 또는 중등도 수준이었다. 위약과 비교했을 때 자주 보고된 이상 반응은 설사, 메스꺼움, 변비, 구토 등이다.류사기 한국릴리 심혈관대사건강 사업부 전무는 “마운자로는 비만을 동반한 중등도~중증 OSA 환자에서 임상적으로 의미 있는 개선을 최초로 입증한 치료제”라며 “국내 환자들의 복합적인 건강 문제 해결하는 데 기여하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.최종범 인턴기자