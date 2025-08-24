logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“비혼·미혼도 지원해줘”…MZ세대, ‘이런 회사’ 선호한다

유승하 인턴기자
입력 2025 08 24 10:04 수정 2025 08 24 10:04
기사 소리로 듣기
다시듣기
ChatGPT
ChatGPT


최근 젊은 층은 회사 복지 중 ‘성과급’을 가장 선호하는 것으로 드러났다.

지난 22일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 발표한 ‘복지제도의 중요성’ 조사 결과, Z세대 취업준비생 1530명 중 90%가 “입사 지원 시 복지제도를 고려한다”고 답했다.

선호하는 복지 유형으로는 ‘금전적 보상’이 51%로 과반을 차지했다. 이어 근무 환경·문화(20%), 휴가제도(18%), 생활 지원(6%), 성장지원(3%), 건강·심리 복지(2%) 순이었다.

진학사 캐치 제공
진학사 캐치 제공


Z세대가 가장 선호하는 회사 복지는 ‘성과급(41%)’이었다.

2위는 ‘주4일제(19%)’, 3위는 ‘자율 휴가(14%)’였으며 여름·겨울방학(7%), 생활비 지원(6%), 재택·자율근무(5%), 식사 제공(4%), 기숙사·사택 제공(4%) 등이 뒤를 이었다.

반대로 최악의 복지는 체육대회, 워크숍 등 ‘의무 참석 행사’가 37%로 1위였다. 2위는 주5일제, 4대 보험 등 ‘기본사항을 복지로 안내하는 경우(22%)’였으며 3위는 퇴근 후 행사 등 ‘개인 시간을 활용해야 하는 경우(18%)’였다.

이어 활용도 낮은 소액 복지(10%), 대상 제한 복지(7%), 원치 않는 굿즈·저가형 선물(6%) 순이었다.

언스플래쉬
언스플래쉬


향후 새롭게 도입되길 바라는 복지로는 ‘비혼·미혼 지원(31%)’이 가장 많이 꼽혔다.

PT·마사지 등 ‘건강 관리(25%)’가 2위, 직무 순환·교육비 지원 등 ‘커리어·자기계발(18%)’이 3위였으며 워라밸(일과 삶의 균형) 강화(17%), 이색 체험·행사(4%), 반려동물 돌봄(4%) 등이 뒤를 이었다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대에게 복지는 지원 여부를 결정짓는 중요한 기준”이라며 “기업에서는 보유한 복지제도가 실제로 구성원에게 어떻게 체감되는지, 조직의 근무 특성과 세대별 요구를 반영하고 있는지 등을 점검하는 것이 필요하다”라고 말했다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’

    thumbnail - 호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’

  2. 홍석천 “하기 싫었는데…” 커밍아웃 25년 만에 女 소개받기로

    thumbnail - 홍석천 “하기 싫었는데…” 커밍아웃 25년 만에 女 소개받기로

  3. “여보, 은퇴해도 일해!” 잔소리도 행복한 남자들? 이유 있었다

    thumbnail - “여보, 은퇴해도 일해!” 잔소리도 행복한 남자들? 이유 있었다

  4. “설마 나도?” ‘○○ 검사’가 부른 충격 대가…美 전역 10만건 ‘암’ 공포

    thumbnail - “설마 나도?” ‘○○ 검사’가 부른 충격 대가…美 전역 10만건 ‘암’ 공포

  5. 슈주 이게 무슨 일…김희철 “멤버 고소할 것” 고소장 올렸다

    thumbnail - 슈주 이게 무슨 일…김희철 “멤버 고소할 것” 고소장 올렸다

  6. “결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개

    thumbnail - “결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved