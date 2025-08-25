취준생 평균 희망 연봉 4500만원…“취업 위해선 ‘이 정도’까지 포기 가능”

구직자 자료 이미지. 언스플래쉬

사람인 ‘취업 눈높이’ 조사 결과 인포그래픽. 사람인 제공

국내 취업준비생(취준생) 10명 중 7명가량은 자신의 기대치보다 낮은 조건에도 입사를 지원한 것으로 나타났다. 이중 ‘연봉 수준’을 낮췄다는 응답이 절반 이상이었는데, 이들은 애초 평균 4500여만원이었던 희망 연봉을 3800여만원까지 깎은 것으로 집계됐다.취업 정보 플랫폼 사람인이 지난 21일 발표한 전국 구직자 919명 대상 ‘취업 눈높이’ 조사 결과에 따르면, 구직자 중 70.5%는 올해 상반기에 ‘눈높이를 낮춰 입사 지원한 경험이 있다’고 답했다.복수 응답을 허용해 눈높이를 낮춘 구체적 조건을 묻자 ‘연봉 수준’이라는 응답의 비중이 64%(415명)로 가장 컸다.그 뒤로는 ▲계약직 등 고용 형태(40.7%) ▲근무지 위치(39.8%) ▲대기업 등 기업 형태(38.4%) ▲복리후생(23%) ▲업무와 일상 간 균형(22.8%) ▲기업 인지도(21%) ▲기업 안정성(19.3%) 순으로 응답이 많았다.희망 연봉 수준을 낮췄다는 이들의 애초 목표 연봉은 평균 4534만원이었는데, 이들이 취업을 위해 낮춘 연봉 기대치는 평균 3807만원으로 집계됐다. 취업을 위해 희망 연봉을 727만원가량 포기한 셈이다.한편 전체 응답자 중 755명(82.2%)은 올해 하반기 입사 지원 시에도 ‘눈높이를 낮출 것’이라고 밝혔다. 상반기보다 11.7%포인트 높은 수치다.하반기 취업 눈높이를 낮추려는 이유로는 ▲경기 둔화로 하반기 채용이 적을 것 같아서(49.4%) ▲빨리 돈을 벌어야 해서(45.7%) ▲오랜 구직활동에 지쳐서(44.6%) 순으로 많이 꼽혔다.‘일단 취업하면 이직 등의 기회가 생겨서’라는 응답도 20.7% 수준으로 적지 않았다. 실제 하반기에 눈높이를 낮춰 지원하겠다고 답한 이들 중 절반 인상(56.6%)은 입사 후 이직을 시도할 계획이라고 밝혔다. 평균적인 이직 시도 시기는 입사 후 2년 1개월이 지난 시점이다.반면 눈높이를 낮춰 지원하지 않겠다고 답한 164명(17.8%)에게 그 이유를 물었더니 ‘맘에 드는 곳에 오래 다니고 싶어서’라는 응답이 54.9%로 가장 많았다.정회하 인턴기자