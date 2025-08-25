“출근 안 해도 돈 들어온다”…화장품 쓰면서 하는 ‘부업’ 정체

CJ올리브영 제공

CJ올리브영 제공

네이버 제공

CJ올리브영이 제품을 추천한 고객에게 수익금 일부를 나눠주는 ‘쇼핑 큐레이터’를 선보인다.지난 22일 올리브영은 고객 참여형 어필리에이트(Affiliate) 프로그램 ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’를 론칭한다고 밝혔다. 어필리에이트 마케팅이란 이용자가 직접 상품을 소개하고, 수익이 나오면 보상받는 홍보 방식이다.‘올리브영 쇼핑 큐레이터’는 올리브영 앱에서 추천하고 싶은 상품을 선택해 공유 링크를 생성하고, 이를 소셜미디어(SNS) 등 다양한 채널로 소개해 판매가 이뤄질 경우 수익을 올리는 제도다.링크 클릭 후 24시간 내 구매가 발생하면 판매 금액의 최대 7%가 콘텐츠 수익금으로 지급된다.링크를 통해 추천 상품을 바로 구매하는 경우에는 7%, 링크를 활용했지만 추천 상품이 아닌 다른 상품을 구매하는 경우는 3%의 수익금을 지급한다. 수익금 전액은 올리브영이 부담한다.올리브영 앱 내 전용 페이지를 통해 누구나 참여할 수 있으며, 인스타그램·블로그·유튜브·틱톡 등 외부 채널은 물론 올리브영 자체 SNS ‘셔터’ 등 내부 채널에서도 수익 창출이 가능하다.올리브영은 ‘쇼핑 큐레이터’ 출시를 기념해 오는 9월 30일까지 수익금 상위 103명에게 다이슨 에어랩 스타일러, CJ ONE 5만 포인트 등 경품을 제공할 예정이다.올리브영은 이를 통해 소규모 브랜드들이 효과적으로 온라인상에 노출되고 인지도를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.올리브영 외에도 쿠팡, 네이버 등 다양한 이커머스 플랫폼에서 고객 참여형 어필리에이트 마케팅을 시도하고 있다.쿠팡은 2018년부터 ‘쿠팡 파트너스’를 운영하며 누구나 상품 링크를 공유하고 판매 성과에 따라 정산받을 수 있게 했다.네이버는 지난 7월 ‘쇼핑 커넥트’를 정식 출시했다. 네이버 스마트스토어 상품을 소개하고 링크를 통해 구매가 발생하면 최소 8%의 수익금을 받는다. 링크 클릭 후 24시간 내 다른 상품이 구매될 경우에도 간접 실적 수익금을 받을 수 있다.베타 서비스 기간에만 52만개 이상의 상품이 연동됐고, 일부 블로거들은 수천만원대 수익을 올린 것으로 알려졌다.유승하 인턴기자