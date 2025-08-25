“저번에 그 약 잘 들던데 이름이”…‘카톡’에서 ‘1분’만에 확인하는 방법

카카오톡에서 건강보험심사평가원 채널을 친구 추가하면 최근 1년간 병원, 약국에서 처방받은 의약품 이력을 간편하게 확인할 수 있다.건강보험심사평가원은 ‘내가 먹는 약 한눈에’ 모바일 간편 인증 간소화 서비스를 새롭게 오픈했다고 25일 밝혔다.‘내가 먹는 약 한눈에’는 병원과 약국에서 처방받은 최근 1년간의 의약품 투약 이력 등을 손쉽게 확인할 수 있는 서비스다.기존에는 주민등록번호, 휴대전화 번호 등 개인정보를 입력하고 별도의 인증 프로그램을 사용해 여러 단계의 본인인증 절차를 거쳐야 했으나, 이번 개편으로 절차가 간소화됐다.심사평가원은 카카오톡 ‘건강보험심사평가원’ 알림톡 채널에 개인 투약 이력 조회서비스 바로가기 메뉴를 신설했다. 채널을 친구 추가하고 카카오톡 본인인증을 활용하면 별도의 개인정보 입력 없이 서비스를 이용할 수 있다.모바일 기준으로 카카오톡 내 오른쪽 위 돋보기 아이콘을 눌러서 건강보험심사평가원을 검색하면 채널을 친구 추가할 수 있다. 이후 채널 채팅방에 들어가 하단에 ‘내가 먹는 약 한눈에’라고 적힌 배너를 누르면 서비스로 안내된다.심사평가원은 이번 개편으로 본인인증 절차는 기존 7단계에서 1단계로 획기적으로 단축됐고, 서비스 이용자들은 더 빠르고 간편하게 의약품 투약 이력을 확인할 수 있게 됐다고 설명했다.특히 자녀를 가진 부모도 심사평가원 홈페이지를 통해 사전 등록하면, 만 14세 미만 자녀의 투약 이력을 모바일에서 손쉽게 조회할 수 있다.강중구 심사평가원 원장은 “이번 ‘내가 먹는 약 한눈에’ 서비스 개선으로 전 국민이 보다 신속하고 안전하게 의약품을 사용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 국민의 일상에서 체감할 수 있는 편리하고 신속한 디지털 기반 보건의료 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.최종범 인턴기자