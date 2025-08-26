올해 관람객만 400만명인 ‘이곳’, 케데헌 흥행에 발걸음 몰렸다…주차도 못할 지경

국립중앙박물관 전경. 국립중앙박물관 제공

‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장한 호랑이·까치 동물 캐릭터(왼쪽). 국립중앙박물관 굿즈 ‘까치 호랑이 배지’(오른쪽)

올해 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 400만명을 넘어서면서 역대 최대 기록을 갈아치웠다.26일 국립중앙박물관에 따르면 올해 1월 1일부터 이달 25일까지 박물관을 찾은 관람객은 418만 9828명으로 잠정 집계됐다. 작년 한 해 박물관 관람객 수(378만 8785명)를 이미 넘어선 것이다.역대 연간 최대 관람객 수를 기록했던 2023년(418만 285명) 기록도 넘어섰다. 2년도 안 돼 세운 최대 기록이다.올해 국내 관람객은 404만 6576명, 외국 관람객은 14만 3246명이다.이런 추세가 올해 말까지 유지된다면 1945년 박물관 개관 이후 처음으로 연간 관람객 500만명을 넘어설 것이라는 전망이 나온다.박물관 관람객이 늘어난 배경으로는 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 세계적 흥행, 엠넷 ‘월드 오브 스트리트 우먼 파이터’ 한국팀 ‘범접’ 공연 인기, 방탄소년단(BTS) RM이 일으킨 ‘뮷즈’ 열풍 등이 꼽힌다. 한국 전통 문화에 대한 관심이 커지면서 박물관을 찾는 관람객들이 급증했다는 분석이다.이에 따라 국립중앙박물관이 출시했던 ‘까치 호랑이 배지’, ‘갓 끈 볼펜’ 등의 굿즈는 온오프라인에서 때아닌 품절 대란을 겪기도 했다.최근 박물관 일 평균 관람객은 2만여명을 넘기고 있는 것으로 전해졌다. 국립중앙박물관은 공식 홈페이지를 통해 “관람객 증가로 인해 박물관 주차장 진입에 상당한 시간이 소요되고 있다”며 “1시간 이상 대기할 수 있으니 대중교통 이용을 권장한다”고 안내하고 있다.최종범 인턴기자