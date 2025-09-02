logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

36년간 ‘컵라면 대명사’였는데…한정판이었던 ‘봉지 버전’ 정식 출시한다

정회하 인턴기자
입력 2025 09 02 10:48 수정 2025 09 02 10:48
기사 소리로 듣기
다시듣기
인공지능(AI) 생성 이미지
인공지능(AI) 생성 이미지


농심이 봉지라면으로 만들어진 ‘새우탕면’을 오는 15일 정식 출시한다. 지난 2월 한정판 출시 후 7개월 만이다.

2일 농심에 따르면 지난 2월 홈플러스 독점 한정판으로 선보였던 봉지 새우탕면은 출시 2주 만에 계획된 물량이 모두 팔려나갔다.

당시 소셜미디어(SNS) 등 온라인상에서 소비자들의 긍정적 반응과 함께 상시 판매 요청이 이어져 이번 정식 출시를 결정했다는 게 농심 측 설명이다.

농심 새우탕면 봉지라면. 농심 제공
농심 새우탕면 봉지라면. 농심 제공


농심 새우탕면은 1989년 8월 출시돼 올해 36주년을 맞았다. 출시 후 줄곧 용기 제품으로만 판매돼 소비자들 사이에서는 컵라면의 대명사로 알려져 있었다. 농심이 처음으로 선보인 ‘큰사발면’ 제품이기도 하다.

2002년에는 한 차례 봉지라면으로 출시된 바 있다. 해당 제품은 이후 자취를 감췄다가 2018년 리뉴얼 버전인 ‘건면 새우탕’으로 재출시됐는데, 이마저도 단종돼 현재는 찾아볼 수 없다.

그러던 지난 3월 농심은 홈플러스를 통해 봉지 새우탕면을 재출시했다. 전국 홈플러스 마트에서 한정 수량으로만 판매했으며 4개입 상품 가격은 4880원이었다.

올해 3월 홈플러스 단독으로 한정 판매하던 봉지 새우탕면. 홈플러스 제공
올해 3월 홈플러스 단독으로 한정 판매하던 봉지 새우탕면. 홈플러스 제공


농심은 이번 봉지 새우탕면 정식 출시를 맞아 후첨 분말을 추가해 새우 맛과 시원함을 더욱 강화했다고 강조했다.

농심 관계자는 “한정판 출시 당시 다양한 소비자들로부터 깊은 새우 풍미에 대한 긍정적 반응을 확인했다”며 “새우탕면의 풍미를 더 깊고 진하게 즐겨 보길 바란다”고 말했다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

    thumbnail - ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

  2. 장원영, 이병헌 아들에 면전서 굴욕 당해…이민정 “눈물”

    thumbnail - 장원영, 이병헌 아들에 면전서 굴욕 당해…이민정 “눈물”

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    thumbnail - 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. “이정재 때문에 졌다” “동의 구했나”…분노한 야구팬들, 왜?

    thumbnail - “이정재 때문에 졌다” “동의 구했나”…분노한 야구팬들, 왜?

  5. 日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주

    thumbnail - 日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주

  6. “창문 청소부가 알몸으로 잠든 아내 보고 있었습니다”

    thumbnail - “창문 청소부가 알몸으로 잠든 아내 보고 있었습니다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved