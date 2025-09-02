36년간 ‘컵라면 대명사’였는데…한정판이었던 ‘봉지 버전’ 정식 출시한다

농심 새우탕면 봉지라면. 농심 제공

올해 3월 홈플러스 단독으로 한정 판매하던 봉지 새우탕면. 홈플러스 제공

농심이 봉지라면으로 만들어진 ‘새우탕면’을 오는 15일 정식 출시한다. 지난 2월 한정판 출시 후 7개월 만이다.2일 농심에 따르면 지난 2월 홈플러스 독점 한정판으로 선보였던 봉지 새우탕면은 출시 2주 만에 계획된 물량이 모두 팔려나갔다.당시 소셜미디어(SNS) 등 온라인상에서 소비자들의 긍정적 반응과 함께 상시 판매 요청이 이어져 이번 정식 출시를 결정했다는 게 농심 측 설명이다.농심 새우탕면은 1989년 8월 출시돼 올해 36주년을 맞았다. 출시 후 줄곧 용기 제품으로만 판매돼 소비자들 사이에서는 컵라면의 대명사로 알려져 있었다. 농심이 처음으로 선보인 ‘큰사발면’ 제품이기도 하다.2002년에는 한 차례 봉지라면으로 출시된 바 있다. 해당 제품은 이후 자취를 감췄다가 2018년 리뉴얼 버전인 ‘건면 새우탕’으로 재출시됐는데, 이마저도 단종돼 현재는 찾아볼 수 없다.그러던 지난 3월 농심은 홈플러스를 통해 봉지 새우탕면을 재출시했다. 전국 홈플러스 마트에서 한정 수량으로만 판매했으며 4개입 상품 가격은 4880원이었다.농심은 이번 봉지 새우탕면 정식 출시를 맞아 후첨 분말을 추가해 새우 맛과 시원함을 더욱 강화했다고 강조했다.농심 관계자는 “한정판 출시 당시 다양한 소비자들로부터 깊은 새우 풍미에 대한 긍정적 반응을 확인했다”며 “새우탕면의 풍미를 더 깊고 진하게 즐겨 보길 바란다”고 말했다.정회하 인턴기자