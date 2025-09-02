“이건 혁명이다”…‘다이어트의 적’ 엽떡 신제품에 SNS ‘난리’

동대문 엽기떡볶이 제공

대상 청정원 로우태그 제품. 대상 제공

동대문 엽기떡볶이가 ‘저당 떡볶이’를 선보일 예정이라는 소식에 벌써부터 반응이 뜨겁다.동대문 엽기떡볶이는 오는 9일 설탕 함량을 낮춘 ‘저당 엽떡(엽기떡볶이)’을 출시한다고 2일 밝혔다.‘저당 엽떡’이 출시되면서 소비자들은 엽기떡볶이와 엽기닭볶음탕을 주문할 때 맵기 단계로 오리지널(저당), 착한맛(저당)을 선택할 수 있다.다만 초보맛과 덜매운맛, 매운맛에는 저당 선택지가 없으며, 2인 엽기떡볶이를 비롯해 로제·마라·마라로 제 떡볶이, 닭발 등 다른 메뉴에도 저당 옵션은 적용되지 않는다.1통(2~3인분)에 약 1500칼로리라는 높은 열량으로 ‘다이어트의 적’이라 불리던 엽기떡볶이가 저당 메뉴를 선보인다는 소식은 온라인상에서 큰 화제를 모았다.누리꾼들은 “너무 궁금하다”, “저당이어도 맛 똑같으면 좋겠다”, “다이어트할 때 엽떡 참기 힘들었는데 혁명이다”, “나중에 곤약떡도 출시해주세요” 등의 반응을 보였다.건강과 즐거움을 모두 고려하는 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’가 유행하면서 엽기떡볶이 외에도 많은 브랜드에서 저당·저열량 제품을 출시하고 있다.대상 청정원은 지난 4월 당류와 열량을 낮춘 ‘로우태그(LOWTAG)’ 제품군을 선보였다. 대체당 ‘알룰로스’를 활용한 고추장, 홍초, 샐러드드레싱 등은 출시 100여일 만에 누적 매출 100억원을 달성했다.편의점 CU는 마이노멀과 손잡고 저당 곤약 물냉면, 저당 전주식 비빔밥, 저당 떡볶이 등 간편식 4종을 출시했다.CU에서 제로슈거(무설탕), 저당, 저칼로리 상품의 연도별 매출 신장률은 2022년 93.9%, 2023년 67.7%, 2024년 95.7%로 매년 높은 수치를 보인다.시장조사기관 닐슨IQ코리아 조사에 따르면 지난해 헬스앤웰니스(Health & Wellness) 드레싱·소스 시장은 전년 대비 각각 40%, 300%가량 성장했다. 또 네이버에서 ‘저당소스’ 검색량은 지난해 전년 대비 3배 이상 증가했다.저당 식품 시장 규모는 점차 커질 것으로 보인다. 식품의약품안전처와 식품안전정보원의 ‘2024년 식품산업 생산실적’에 따르면 지난해 당류를 줄인 저당 제품의 생산액은 20.1% 증가했다.유승하 인턴기자