logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“이건 혁명이다”…‘다이어트의 적’ 엽떡 신제품에 SNS ‘난리’

유승하 인턴기자
입력 2025 09 02 15:36 수정 2025 09 02 15:36
기사 소리로 듣기
다시듣기
동대문 엽기떡볶이 제공
동대문 엽기떡볶이 제공


동대문 엽기떡볶이가 ‘저당 떡볶이’를 선보일 예정이라는 소식에 벌써부터 반응이 뜨겁다.

동대문 엽기떡볶이는 오는 9일 설탕 함량을 낮춘 ‘저당 엽떡(엽기떡볶이)’을 출시한다고 2일 밝혔다.

‘저당 엽떡’이 출시되면서 소비자들은 엽기떡볶이와 엽기닭볶음탕을 주문할 때 맵기 단계로 오리지널(저당), 착한맛(저당)을 선택할 수 있다.

다만 초보맛과 덜매운맛, 매운맛에는 저당 선택지가 없으며, 2인 엽기떡볶이를 비롯해 로제·마라·마라로 제 떡볶이, 닭발 등 다른 메뉴에도 저당 옵션은 적용되지 않는다.

1통(2~3인분)에 약 1500칼로리라는 높은 열량으로 ‘다이어트의 적’이라 불리던 엽기떡볶이가 저당 메뉴를 선보인다는 소식은 온라인상에서 큰 화제를 모았다.

동대문 엽기떡볶이 제공
동대문 엽기떡볶이 제공


누리꾼들은 “너무 궁금하다”, “저당이어도 맛 똑같으면 좋겠다”, “다이어트할 때 엽떡 참기 힘들었는데 혁명이다”, “나중에 곤약떡도 출시해주세요” 등의 반응을 보였다.

건강과 즐거움을 모두 고려하는 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’가 유행하면서 엽기떡볶이 외에도 많은 브랜드에서 저당·저열량 제품을 출시하고 있다.

대상 청정원은 지난 4월 당류와 열량을 낮춘 ‘로우태그(LOWTAG)’ 제품군을 선보였다. 대체당 ‘알룰로스’를 활용한 고추장, 홍초, 샐러드드레싱 등은 출시 100여일 만에 누적 매출 100억원을 달성했다.

대상 청정원 로우태그 제품. 대상 제공
대상 청정원 로우태그 제품. 대상 제공


편의점 CU는 마이노멀과 손잡고 저당 곤약 물냉면, 저당 전주식 비빔밥, 저당 떡볶이 등 간편식 4종을 출시했다.

CU에서 제로슈거(무설탕), 저당, 저칼로리 상품의 연도별 매출 신장률은 2022년 93.9%, 2023년 67.7%, 2024년 95.7%로 매년 높은 수치를 보인다.

시장조사기관 닐슨IQ코리아 조사에 따르면 지난해 헬스앤웰니스(Health & Wellness) 드레싱·소스 시장은 전년 대비 각각 40%, 300%가량 성장했다. 또 네이버에서 ‘저당소스’ 검색량은 지난해 전년 대비 3배 이상 증가했다.

저당 식품 시장 규모는 점차 커질 것으로 보인다. 식품의약품안전처와 식품안전정보원의 ‘2024년 식품산업 생산실적’에 따르면 지난해 당류를 줄인 저당 제품의 생산액은 20.1% 증가했다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 장원영, 이병헌 아들에 면전서 굴욕 당해…이민정 “눈물”

    thumbnail - 장원영, 이병헌 아들에 면전서 굴욕 당해…이민정 “눈물”

  2. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    thumbnail - “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  3. “창문 청소부가 알몸으로 잠든 아내 보고 있었습니다”

    thumbnail - “창문 청소부가 알몸으로 잠든 아내 보고 있었습니다”

  4. 日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주

    thumbnail - 日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주

  5. ‘49세’ 김종국, ♥결혼식 앞두고 “‘이것’ 때문에 위기” 충격 고백

    thumbnail - ‘49세’ 김종국, ♥결혼식 앞두고 “‘이것’ 때문에 위기” 충격 고백

  6. “손바닥만 한 해삼 한 접시에 7만원? 항의하자 5천원 쥐어줬습니다”

    thumbnail - “손바닥만 한 해삼 한 접시에 7만원? 항의하자 5천원 쥐어줬습니다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved