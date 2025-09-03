“우승 자신 있어요”…참가만 해도 상품 주는 ‘꿀잠 대회’ 열린다

지난해 개최된 제9회 숲속 꿀잠대회 현장. 유한킴벌리 제공

유한킴벌리 제공

숲속에서 가장 잘 자는 사람을 선정하는 ‘꿀잠 대회’가 개최된다.유한킴벌리는 제10회 ‘우리강산 푸르게 푸르게 숲속 꿀잠대회’ 참가자를 모집한다고 3일 밝혔다. 개최일은 오는 28일로, 모집 인원은 70명이다. 참가를 희망하는 사람은 오는 14일까지 유한킴벌리 홈페이지를 통해 신청하면 된다.통계청이 지난 7월 발표한 ‘2024년 생활시간조사’ 결과에 따르면, 우리나라 국민 수면시간은 집계를 시작한 1999년 이후 처음으로 줄었다. 5년 전인 2019년에 8시간 12분이던 전 연령층 평균 수면시간은 2024년 8시간 4분으로 8분 감소했다.이처럼 건강한 숙면이 현대인의 가장 큰 난제로 꼽히는 가운데, 유한킴벌리는 ‘숲속 꿀잠대회’가 숲에서 휴식의 가치를 체험하는 이색 대회라고 강조했다. 지난해 대회 신청자는 약 2만 5000명 수준으로 경쟁률은 350대 1에 달했다.올해는 특히 대회 10회 차를 맞아 유네스코(UNESCO) 생물권 보전지역으로 지정된 경기 남양주 광릉숲에서 개최한다. 생태환경 관리를 위해 평소에는 일반인 출입을 통제하지만, 1년에 한 번 광릉숲 축제 기간에만 시민에게 개방된다. 올해 광릉숲 축제는 27~28일 이틀간 열린다.‘숲속 꿀잠대회’는 약 2시간 깊이 자는 동안 심박수를 측정해 가장 안정적으로 잠을 자는 참가자를 선정한다. 1위와 2위를 차지한 참가자에게는 몽골 왕복 항공권이 각각 2장과 1장씩 주어진다.개성 있는 잠옷을 선보이는 ‘베스트 잠옷러’에게는 20만원 상당의 의류 상품권을 수여한다. 참가자 전원에게는 휴지와 생리대 등 유한킴벌리 인기 제품을 상품으로 전달한다.유한킴벌리 관계자는 “바쁜 일상과 스트레스로 지친 현대인들이 숲에서 진정한 쉼과 휴식을 경험하고, 자연의 소중함을 느끼길 바라며 시작된 ‘숲속 꿀잠대회’가 어느덧 10년을 맞았다는 점에서 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.정회하 인턴기자