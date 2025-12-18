9년 만의 귀환이 통했다…후속작으로 국내 흥행 1위 오른 애니메이션

애니메이션 영화 ‘주토피아2’가 올해 국내 최고 흥행작이 됐다.영화진흥위원회에 따르면, ‘주토피아2’는 18일 오후 3시 현재 누적 관객수 569만명을 기록, ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’(568만명)을 넘어섰다. 전날까지 관객수는 562만명이었다. ‘주토피아2’가 1위에 오르면서 올해 최고 흥행작 두 편이 모두 애니메이션이 됐다. 올해 국내 개봉 영화 흥행 순위 톱5엔 이 두 영화와 함께 또 다른 애니메이션 영화 ‘극장판 체인소맨:레제편’(341만명)이 5위에 올라 있다.이 추세라면 ‘주토피아2’는 600만 관객을 넘어설 거로 예상된다. 이날 오후 4시30분 현재 예매 순위를 보면 ‘주토피아2’는 예매 관객수 약 12만4700명을 기록 중이다.‘주토피아2’는 2016년에 나온 ‘주토피아’ 후속작이다. 전작에서 거대한 음모가 숨겨진 실종 사건을 해결하며 막 파트너가 된 주디와 닉은 합심한지 일주일만에 또 한 번 새로운 사건을 마주한다. 지난 100년 간 주토피아에 살지 않은 파충류의 흔적을 발견한 것. 주디와 닉은 사건 해결에 나서지만 생각도 행동도 서로 너무 달라 갈등한다. 연출은 전편에 이어 바이런 하워드 감독이 맡았고, 재러드 부시 감독이 새로 합류했다.‘주토피아’는 전 세계에서 매출액 10억2550만 달러(약 1조5000억원)를 기록하며 폭발적인 인기를 누렸다. 국내에서도 471만명이 봤다. 이번 작품엔 전작에 이어 지니퍼 굿윈과 제이슨 베이트먼이 목소리 연기를 했고, 키후이콴이 닉 역할로 새로 투입됐다. ‘주토피아2’는 지난 16일까지 전 세계에서 매출액 11억4200만 달러(약 1조6900억원)를 기록 중이다.뉴시스