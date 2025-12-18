logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“달라진 분위기”…‘이동국 둘째 딸’ 이재아, 예뻐진 근황

입력 2025 12 18 17:16 수정 2025 12 18 17:16
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=이재아 인스타그램 캡처
사진=이재아 인스타그램 캡처


전 축구 국가대표 이동국의 아내 이수진이 둘째 딸 이재아의 근황을 공개했다.

이수진은 18일 자신의 소셜미디어에 이재아의 사진과 함께 “재아에게 나이키는 도전이고, 믿음이고, 다시 일어서는 힘”이라며 “포기할 수 없게 만드는 이유”라는 글을 올렸다.

이어 “세계 최고의 브랜드 나이키, 각 분야 최고의 선수들이 모인 송년회”라며 “2026년도 화이팅”이라는 해시태그를 덧붙여 딸을 향한 응원의 마음을 드러냈다.

사진 속 이재아는 나이키 로고가 새겨진 의상을 입고 행사에 참석한 모습으로, 목에는 출입 배지를 걸고 당당한 포즈를 취하고 있다.

사진=이재아 인스타그램 캡처
사진=이재아 인스타그램 캡처


이재아는 이동국과 이수진의 둘째 딸로, 유소년 시절부터 테니스 선수로 활동하며 주목을 받아왔다.

다만 잦은 부상 여파로 테니스 선수 생활을 정리하고, 골프 선수를 준비 중인 것으로 알려졌다.

첫째 딸 이재시는 2022년 파리·밀라노 패션위크 무대에 올라 주목을 받았다. 셋째·넷째 쌍둥이 동생 이설아·이수아는 유아복 브랜드 키즈 모델로 활동한 바 있다.

막내 동생 이시안은 유소년 축구선수로 활약하고 있다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    thumbnail - “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

  2. 9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

    thumbnail - 9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

  3. 박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

    thumbnail - 박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

  4. 식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

    thumbnail - 식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

  5. ‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

    thumbnail - ‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

  6. “아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다

    thumbnail - “아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved