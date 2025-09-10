“10초에 1개씩 팔려”…베트남서 대박난 ‘국내 2위’ 뚜레쥬르, 무슨 일

베트남 호치민에 있는 뚜레쥬르 칸호이점. CJ푸드빌 제공

베트남에 있는 뚜레쥬르 매장에서 말차 제품을 판매하고 있다. CJ푸드빌 제공

국내 제과점 브랜드인 뚜레쥬르가 베트남에서 말차 제품을 선보여 선풍적인 인기를 끌고 있다고 전했다.10일 CJ푸드빌에 따르면 자사 제과점 브랜드 뚜레쥬르가 판매 중인 말차 제품은 베트남 시장에서 주목받고 있다.뚜레쥬르는 지난해 베트남에서 빵과 케이크 등 말차를 활용한 제품을 여럿 선보였다. 이들 제품은 출시 직후부터 화제가 되며 베트남 내 전 매장에서 매진되거나 예약 주문이 폭증하는 일이 빚어졌다는 게 뚜레쥬르 측 설명이다.이러한 인기에 힘입어 지난달에는 추가로 빵, 케이크, 롤케이크 등 말차 신제품 8종을 출시했다. 이에 따라 8월 말 기준 베트남 내 말차 제품 누적 판매량은 80만개를 넘어섰다. 특히 8월 한 달간은 10초마다 1개씩 말차 제품이 팔려나갔다는 분석도 나왔다.말차는 녹차의 찻잎을 곱게 갈아 만든다. 특유의 깊은 풍미와 식감으로 최근 그 인기가 높아지고 있다. 찻잎 전체를 우려 만드는 일반적인 녹차보다 영양 성분을 더 많이 섭취할 수 있는 것으로도 알려졌다.뚜레쥬르는 베트남 현지에서 수급한 말차를 활용해 현지인들의 입맛에 맞는 제품을 선보여 호응을 얻었다고 설명했다. 이를 바탕으로 캄보디아와 몽골 등 아시아 국가로도 말차 제품을 수출하고 있다.2007년 베트남에 진출한 뚜레쥬르는 2020년 롱안 지역에 공장을 설립, 제품을 생산하고 있다. 현지 뚜레쥬르 매장과 롯데마트 모든 점포, 로컬 마트 브랜드 미니고(Mini go!)를 비롯해 한국 진출기업인 두끼, CGV 등에도 빵을 납품한다.뚜레쥬르 측은 “베트남 시장에서 뚜레쥬르에 대한 프리미엄 이미지가 구축돼 있다”면서 “말차 제품 인기는 한국 베이커리 정체성과 현지 운영 역량이 접목된 우수 사례”라고 강조했다.한편 2023년 기준 국내 뚜레쥬르 가맹점 수는 1307개로, SPC그룹의 파리바게뜨(3389개)에 이어 전체 제과점 브랜드 가운데 2위다.정회하 인턴기자