“제조번호 확인하세요” 아이들 ‘비타민’서 이물 가능성…한미약품, 자진 회수 조치

식품의약품안전처 의약품안전나라 회수·폐기 공고 목록. 식약처 홈페이지

한미약품 텐텐츄정 제품 사진. 한미약품 제공

한미약품의 ‘텐텐츄정’ 일부 제품에서 이물 혼입 우려가 제기돼 회수 조치가 내려졌다.식품의약품안전처는 8일 텐텐츄정에 대해 이물 혼입 우려로 영업자 회수 조치 명령을 내렸다. 이에 따라 한미약품은 일부 제품을 자진 회수해서 폐기할 예정이다.회수 조치가 결정된 제품 제조번호(사용기한)는 ‘224825117(2026-12-17)’, ‘224825322(2027-01-14)로 총 2개다.회수 대상 제품은 시중에서 ▲10정/스틱 ▲200정(10정×스틱×20) ▲120정/캔 등 여러 포장 단위로 유통됐다.해당 제품을 구매했을 경우 복용을 중단하고, 구입처 약국 또는 의료기관을 통해 반품·환불을 요청하면 된다.같은 제품이더라도 제조번호가 다르면 회수 대상이 아닐 수 있기 때문에 포장 뒷면의 제조번호를 직접 확인해야 한다.식약처는 현재까지 심각한 부작용 사례 보고는 없지만, 예방적 차원에서 신속하게 회수를 진행한다고 밝혔다.텐텐츄정은 국내에서 대표적인 어린이 발육·성장 영양제로, 약국에서 구입 가능한 일반의약품이다. 어린이 성장에 필요한 비타민(A·B1·B2·B6·C·D·E), 칼슘, 마그네슘이 함유돼 뼈와 치아 발육에 도움을 준다. 병중-병후 체력 저하시, 육체피로시에는 수유기와 노년기에도 복용할 수 있다.최종범 인턴기자