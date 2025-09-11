“회원님, 점심 뭐 드셨어요?”…메뉴 사진만 올리면 끝, ‘식단 관리 AI’ 등장

ChatGPT

컬리 제공

유튜브 채널 ‘컬리’ 캡처

음식 사진만 올리면 열량과 영양소 비중을 계산해주는 인공지능(AI) 서비스가 나왔다.11일 전자상거래 플랫폼 컬리는 AI 식단관리 앱 ‘루션’을 출시했다고 밝혔다.루션은 섭취 열량·영양소를 기록하고 개인 맞춤형 식단을 추천한다.이용자가 음식 사진을 찍어 올리거나 음식명을 입력하면 AI가 음식에 포함된 탄수화물과 단백질, 지방 등 영양소 비중과 열량을 계산한다.하루 동안 이용자가 섭취한 총열량도 함께 표시되며, 목표 칼로리와 비교해 남거나 초과한 칼로리도 확인할 수 있다.또 사용자의 나이, 성별, 체중, 활동량, 알레르기, 선호 식단, 목표 칼로리 등을 기반으로 하루 권장 섭취량과 영양 비율을 고려해 최적화된 맞춤형 식단을 추천한다.지난달 19일 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 배포된 루션은 그간 서비스 안정화 기간을 거쳐왔다.컬리는 구글의 생성형 AI로 핵심 논리체계를 만들었다. 루션은 컬리의 방대한 상품 데이터를 분석해 각 상품을 음식 유형별로 정리하고 영양 정보와 속성을 분석한다.루션은 컬리 계정으로 가입할 수 있으며, 이용자가 입력한 기본 정보와 선호 식단 등을 고려해 맞춤형으로 제안된 식단은 컬리에서 구매 가능하다.일례로 이용자에게 그릭요거트와 견과류가 제안되면 ‘요즘(YOZM) 요구르트 맛 그릭요거트’, ‘유기샘 아몬드 대추야자’ 등 컬리에서 판매하는 상품으로 바로 연결된다.식사를 기록하거나 추천 식단 상품을 살펴보는 등 미션을 완료하면 포인트가 적립된다. 포인트는 컬리 할인 쿠폰이나 컬리 상품 교환권으로 바꿀 수 있다.향후 컬리는 루션에 체중 외에도 체지방, 혈당, 수면 등 다양한 지표를 기록해 자신의 건강 상태를 관찰할 수 있는 기능을 추가하고, 개인화 건강 관리 플랫폼으로 성장시킬 계획이다.유승하 인턴기자