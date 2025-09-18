“이런 지원금이 있었다고?”…앱에서 대화 몇번이면 ‘정부 지원금’ 찾아준다

카카오뱅크의 ‘정부지원금 찾기’ 서비스에서 제공되는 챗봇(왼쪽)과 개인별 맞춤 정부지원금이 정리된 모습(오른쪽). 카카오뱅크 제공

카카오뱅크 앱을 이용해 정부로부터 받을 수 있는 지원금 혜택을 간편하게 찾아볼 수 있다.카카오뱅크는 정부지원금 혜택을 놓치지 않도록 관리해주는 ‘정부지원금 찾기’ 서비스를 출시한다고 18일 밝혔다.정부지원금 찾기란 고객 정보를 바탕으로 맞춤형 정부지원금을 추천해주고, 신청 방법과 정보를 카카오뱅크 앱을 통해 한 번에 조회할 수 있게 지원하는 서비스다.앱에서 ‘나에게 딱 맞는 정부지원금 찾기’ 항목을 선택해 직업, 주소, 가구원 수, 소득 등 다양한 기초 정보를 입력하면 개인별 맞춤 정부지원금 정보를 받아볼 수 있다. 예를 들어 가구원 수가 4인이고, 월 소득이 1280만원 이하인 경우 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 지원 대상임을 안내받는 형태다.정보를 등록하는 과정도 간편하다. 챗봇과 대화하듯 기초 정보를 등록할 수 있으며, 복잡한 서류 확인이 필요한 경우 스크래핑(국세청 홈택스 등의 기관에서 고객 정보를 불러오는 프로세스)을 활용해 필요한 정보 수집을 도와준다.특히 K-패스, 민생회복 소비쿠폰, 보금자리론, 개인사업자 보증서 대출 이자지원 등 카카오뱅크에서 제공하는 서비스와 연계된 정부지원금은 앱에서 바로 신청할 수 있다.정부지원금이 맞춤형으로 추천되면 그 중 관심있는 혜택을 골라 최대 20개까지 ‘내 관심 지원금’으로 설정 가능하다. 이후 해당 정부지원금의 신청 마감일이 임박하면 알림 서비스를 받을 수 있다.정부지원금 찾기 서비스는 개인 고객뿐만 아니라 개인사업자를 위한 정부지원금 정보도 폭넓게 제공한다. 개인사업자 고객은 업종, 규모, 사업장 소재지 등에 따라 정부 및 공공기관의 지원금을 추천받을 수 있다.최종범 인턴기자