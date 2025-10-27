“1초당 2잔 팔렸다”…스타벅스, 품절 대란 일으킨 ‘이 음료’ 결국 판매 연장

스타벅스 블랙 글레이즈드 라떼. 스타벅스 제공

스타벅스 말차 글레이즈드 티 라떼. 스타벅스 제공

다비치 강민경이 블랙 글레이즈드 라떼 커스텀 레시피를 추천했다. 유튜브 채널 ‘걍밍경’ 캡처

MZ세대 사이에서 큰 인기를 끌며 품절 사태까지 빚은 스타벅스 ‘글레이즈드 라떼’ 2종의 판매 기간이 연장된다.27일 스타벅스는 지난달 선보인 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 2종이 단일 시즌 역대 최다 판매량을 기록하는 등 큰 호응에 힘입어 판매 기간을 다음 달 27일까지로 한 달 연장한다고 밝혔다.지난 9월 19일부터 판매한 블랙 글레이즈드 라떼와 말차 글레이즈드 티 라떼는 이달 26일까지 각각 510만 잔, 190만 잔 판매되며 누적 판매량 700만 잔을 돌파했다.이는 1초에 2잔 이상 판매된 것으로 올해 선보인 30여종의 시즌 특별 음료 중 가장 두드러진 판매 성과다.블랙 글레이즈드 라떼는 스타벅스 코리아 음료팀이 자체 개발한 음료로, 커피와 달콤하고 부드러운 글레이즈드 폼의 조화가 특징이다. 가격은 톨 사이즈 기준 6500원이다.블랙 글레이즈드 라떼는 매장별 하루 평균 60잔 이상 판매되며 연간 판매 2위인 ‘카페 라떼’를 제치고 ‘카페 아메리카노’에 이어 두 번째로 높은 판매량을 기록했다. 말차 글레이즈드 티 라떼는 전체 음료 중 판매량 4위를 차지했다.말차 글레이즈드 티 라떼의 인기는 Z세대가 주도하고 있다. 연령대별 판매 비중을 살펴보면 20대가 35%로 가장 큰 비중을 차지했고, 30대가 32%로 뒤를 이었다.2019년 처음 출시된 이후 매년 ‘품절 대란’을 일으킨 블랙 글레이즈드 라떼는 지난해까지 누적 판매량 2100만 잔을 기록했다. 높은 국내 인기에 힘입어 홍콩, 인도네시아, 대만 등 글로벌 스타벅스로 역수출되기도 했다.올해는 소셜미디어(SNS)를 중심으로 커스텀 레시피가 공유되면서 에스프레소 샷 추가, 글레이즈드 폼 및 드리즐 소스 양 조절 등 커스텀 이용량이 크게 늘었다.이명훈 스타벅스 코리아 음료팀장은 “‘블글라’라는 애칭으로 불리며 가을철 대표 제품으로 자리매김한 블랙 글레이즈드 라떼의 판매 기간 연장을 결정했다”며 “Z세대 인기에 힘입어 판매량이 많이 늘어날 것으로 기대된다”라고 말했다.유승하 인턴기자