요즘 초등학생, 용돈 ‘이때’부터 받는다…학부모 “경제 관념 심어주기 위해”

윤선생 제공

초등학생 학부모 10명 중 7명이 가정에서 자녀에게 경제 교육을 하고 있는 것으로 나타났다. 자녀가 처음 용돈을 받는 나이는 평균 만 8.4세였고, 한달 용돈의 평균 금액은 3만 740원이었다.영어 교육 업체 윤선생은 28일 금융의 날을 맞아 지난 15~20일 초등학생 자녀를 둔 학부모 586명을 대상으로 설문 조사를 진행한 결과, 학부모 중 68.8%가 ‘자녀에게 경제 교육을 하고 있다’고 했다.자녀에게 어떤 경제 교육을 하고 있는지 묻는 질문(복수 응답)에는 65.8%가 ‘저축 습관 만들기’라고 답했다. 이어 ‘용돈 스스로 관리(50.1%)’, ‘이자 등 금융 교육(20.3%)’, ‘경제 관련 뉴스, 영상 시청(14.1%)’, ‘주식 등 재테크 교육(6.2%)’, ‘경제 교육, 특강 참여(3.0%)’ 순이었다.학부모 중 83.8%는 ‘자녀에게 용돈을 주고 있다’고 답변했다. 이 중 정기적으로 주는 경우가 82.1%, 비정기적으로 주는 경우는 17.9%였다. 자녀에게 용돈을 주는 방식은 ‘체크카드’(충전식 카드)가 64.2%로 가장 많았고, ‘부모 명의 신용카드’(2.6%)는 소수에 그쳤다.학부모가 자녀에게 처음 용돈을 주기 시작한 나이는 평균 만 8.4세였다. 한달 평균 용돈은 3만 740원인 것으로 집계됐다.용돈을 주는 이유는 ‘경제 관념을 심어주기 위해서’라는 답변이 61.5%로 1위를 차지했다. 그다음으로 ‘아이가 원해서(48.7%)’, ‘아이의 주변 친구들도 용돈을 받기 시작해서(23.2%)’, ‘아이가 혼자 있는 시간이 늘어나서(16.7%)’, ‘아이에게 필요한 물건이 많아져서(10.4%)’ 등의 답변이 있었다.최종범 인턴기자